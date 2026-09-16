América recupera a Dagoberto Espinoza; Alan Cervantes, en riesgo de perderse el Clásico de México 

El América prepara el Clásico de México con la buena noticia de contar con el defensa Dagoberto Espinoza; sin embargo, quien perfila a perderse el duelo contra las Chivas del Guadalajara es el mediocampista Alan Cervantes.

Dago resultó con dolencias en el Clásico Joven, en el que América perdió el invicto del torneo Apertura 2026, por un marcador de 4-3. El lateral americanista no terminó el primer tiempo, por una dolencia en la rodilla.

Espinoza generó susto por el antecedente de su baja de larga duración, debido a una rotura de ligamento de la rodilla izquierda. Afortunadamente para el futbolista de 22 años, sólo se trató de un golpe, según los exámenes físicos realizados desde el lunes.

El defensor estuvo ausente del entrenamiento con sus compañeros el martes; se limitó a trabajo de gimnasio en Coapa. Pero Dagoberto Espinoza reapareció este miércoles en la sesión matutina de las Águilas.

Dagoberto Espinoza realizó trabajo sobre cancha al parejo de sus compañeros, en Coapa; el fin de semana el América recibe a las Chivas. Club América

Con su recuperación y a las órdenes del técnico Guillermo Almada, 'Dago' mantiene su competencia interna con Kevin Álvarez por la lateral derecha; en los torneos anteriores con André Jardine como técnico, en ese costado Israel Reyes entraba al quite.

Alan Cervantes no llegará al clásico

Por su parte, el contención Alan Cervantes perfila a ser descartado del clásico. Diversos reportes han filtrado que el jugador de las Águilas, titular en cinco juegos del Apertura 2026, sufre de un desgarro.

Desde la primera sesión de prácticas del martes, se reportó que Alan Cervantes no ha entrenado al parejo de sus compañeros en Coapa. Al momento, se desconoce el grado de la afectación muscular.

De resultar una lesión considerable para dejarlo fuera de circulación, Alan Cervantes verá su lugar ocupado por uno de los nuevos fichajes, Edwin cerrillo, jugador procedente de la MLS.

América completa sus registros en la Liga MX

En la Liga MX, el América por fin luce con sus registros completos tras el fichaje de seis jugadores y la baja de otros elementos para el ajuste de las plazas de "No Formados en México" (NFM).

Los defensas centrales recién llegados, el argentino Santiago Ramos Mingo y el uruguayo Santiago Bueno, formalmente están dados de alta en el sistema de la Liga MX.

El arribo de los sudamericanos también significó movimientos previos del área deportiva del club, con la baja del registro de Raúl Zúñiga, mientras que por Víctor Dávila se decidió no inscribirlo, ambos por un proceso de recuperación física, según los directivos Santiago Baños y Antonio Ibrahim.

La ficha de Ícaro, mediocampista brasileño de la categoría Sub-21, también fue removida del primer equipo tras completar los nueve cupos de extranjeros. Pero seguirá en las convocatorias del técnico Guillermo Almada, al tratarse de un registro unitario, confirmaron los directivos.

De este modo, el América queda conformado del siguiente modo, para encarar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX:

Porteros: Rodolfo Cota, Fernando Tapia, Luis Ángel Malagón y César Lugo.

Defensas: Ramón Juárez, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Santiago Ramos Mingo (NFM), Santiago Bueno (NFM), Franco Rossano, Kevin Álvarez, Dagoberto Espinoza, Cristian Borja (NFM) y Emilio Lara.

Medios: Alan Cervantes, Edwin Cerrillo, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Óscar Perea (NFM), Raphael Veiga (NFM) y Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Henry Martín, Miguel Borja (NFM), Carlos Álvarez (NFM) y Brian Rodríguez (NFM).