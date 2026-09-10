Liga Femenil: ¿cuándo y dónde ver la jornada 7 del Apertura 2026?

La jornada siete del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se disputará entre el viernes 11 y el lunes 14 de septiembre, con América vs. Tigres como el partido más destacado de la fecha. Ambos equipos llegan con paso perfecto después de seis jornadas.

La actividad también tendrá el enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas, dos clubes que buscan acercarse a los primeros lugares de sus respectivos grupos. Ambos acumulan nueve puntos en el torneo, por lo que el resultado tendrá impacto en su posición dentro de la clasificación.

Duelo de invictas entre América y Tigres. Jonathan Duenas/Mexsport

¿Dónde ver América vs. Tigres femenil?

América y Tigres se enfrentarán el domingo 13 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Banorte. El encuentro reunirá a los dos equipos que mantienen una marcha perfecta después de seis fechas.

Tigres suma 18 puntos y ocupa el primer lugar del Grupo A, mientras que América tiene la misma cantidad de unidades y lidera el Grupo B. Por la posición que ambos mantienen en sus sectores y su registro en el torneo, el partido se perfila como una final adelantada.

El duelo podrá seguirse por Canal 9 en televisión abierta y mediante la plataforma de streaming ViX. También estará disponible a través de Liga Femenil Donde Sea en las redes sociales de la competencia.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Pumas femenil?

La séptima fecha comenzará con el partido entre Cruz Azul y Pumas, programado para el viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Centenario.

Los dos conjuntos llegan con nueve puntos después de seis jornadas. Cruz Azul ocupa el sexto puesto del Grupo A, mientras que Pumas se encuentra en la cuarta posición del Grupo B.

El encuentro estará disponible en Liga Femenil Donde Sea mediante las cuentas de YouTube, Facebook y TikTok de la liga. También podrá verse por ViX.

¿Dónde ver toda la jornada siete de la Liga Femenil?

Estos son los partidos, horarios y opciones de transmisión de la séptima jornada del Apertura 2026:

Cruz Azul vs. Pumas | Viernes 11 de septiembre | 19:00 horas | Redes de la Liga Femenil y ViX

Atlas vs. Atlante Fútbol Club Femenil | Viernes 11 de septiembre | 21:06 horas | Tubi y FOX One

Guadalajara vs. Monterrey | Sábado 12 de septiembre | 17:07 horas | Prime Video, Tubi y FOX One

FC Juárez vs. Necaxa | Sábado 12 de septiembre | 19:10 horas | Tubi y FOX One

Puebla vs. Querétaro | Domingo 13 de septiembre | 12:00 horas | Redes de la Liga Femenil

América vs. Tigres UANL | Domingo 13 de septiembre | 17:00 horas | Canal 9, ViX y Redes de la Liga Femenil

Atlético de San Luis vs. Santos Laguna | Domingo 13 de septiembre | 17:00 horas | Redes de la Liga Femenil, ESPN y Disney+

Toluca vs. Tijuana | Lunes 14 de septiembre | 18:00 horas | Redes de la Liga Femenil y ViX

Pachuca vs. León | Lunes 14 de septiembre | 19:00 horas | Tubi y FOX One

La jornada concluirá el lunes 14 de septiembre con los encuentros entre Toluca y Tijuana, además de Pachuca y León, con lo que quedará completada la séptima fecha del Apertura 2026.