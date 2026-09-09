Guillermo “Memote” Martínez deja Pumas y será nuevo jugador de Tigres

Guillermo “Memote” Martínez dejará a los Pumas de la UNAM para convertirse en nuevo jugador de Tigres, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo. El delantero mexicano de 31 años llegó a un acuerdo con el conjunto regiomontano cuando su contrato con el equipo universitario estaba cerca de terminar.

El interés de Tigres por el mundialista mexicano se conoció durante las últimas horas, aunque inicialmente los reportes apuntaban a que todavía no existía una oferta formal por el atacante.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de la U de Nuevo León, había señalado en conferencia de prensa que Martínez tenía la intención de fichar por Tigres, pero que Pumas no estaba abierto a concretar el traspaso. Finalmente, las negociaciones avanzaron hasta alcanzar un acuerdo.

La operación ocurre mientras el atacante tenía contrato con Pumas hasta diciembre. Ante la falta de un acuerdo para renovar, la posibilidad de concretar una venta antes de que terminara su vínculo tomó relevancia para el conjunto universitario.

Pumas buscaba renovar a Memote Martínez

Guillermo Martínez llegó a Pumas para el Torneo Clausura 2024, después de su paso por Puebla, donde había tenido participaciones destacadas como centro delantero. Durante poco más de dos años y medio con el equipo universitario, el atacante disputó 100 encuentros.

En ese periodo, el Memote colaboró con 32 goles y tres asistencias. Sus actuaciones con la camiseta auriazul también le permitieron mantenerse en la Selección Nacional de México y formar parte de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026.

Pumas tenía la intención de renovarlo y las conversaciones comenzaron antes del Mundial. Sin embargo, ambas partes no llegaron a un acuerdo y las negociaciones tampoco prosperaron durante las últimas semanas.

Ante ese escenario, el club universitario enfrentaba la posibilidad de perder al jugador sin recibir una cantidad por su salida al finalizar el Apertura 2026. Por ello, una negociación con Tigres se convirtió en una alternativa para concretar su transferencia.

Memote Martínez permaneció más de dos años y medio con Pumas. Mexsport

Memote presentará exámenes médicos con Tigres

Según el reporte de César Luis Merlo, Guillermo Martínez deberá presentarse con Tigres para realizar los exámenes médicos correspondientes antes de firmar su contrato con el conjunto felino.

La llegada del delantero era una de las prioridades de Tigres para reforzar la posición de centro delantero. El club buscaba incorporar a un atacante con las características del mexicano y, con el acuerdo alcanzado, perfila el cierre de su plantilla para lo que resta del torneo.

El siguiente paso para concretar la incorporación será la realización de las pruebas médicas y la posterior firma del contrato de largo plazo con el equipo dirigido por Vucetich.