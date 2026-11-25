La directiva del club Bravos de Juárez dio a conocer la lista de jugadores que no continuarán con la institución para el próximo Torneo de Clausura 2027.

El lateral Javier Aquino, quien hace un año fichó por los Bravos proveniente de Tigres, encabeza la lista de quienes no renovarán contrato con Juárez tras sólo haber tenido actividad en 9 partidos y 533 minutos en el torneo.

Otro de los elementos que no continuará es el delantero brasileño Rodrigo Dourado, quien llegó a préstamo, proveniente de las Águilas del América y únicamente metió un gol en 12 partidos y 820 minutos de actividad.

La tercera baja es la del arquero Benny Díaz, quien llevaba desde el Clausura 2024 con los Bravos, quien únicamente jugó mil 710 minutos en siete torneos. Sólo tuvo actividad en 19 juegos.

Ettson Ayón, delantero que no marcó goles en el presente torneo y sólo jugó 29 minutos, tampoco continuará con Juárez, tras un año de participación con el equipo, así como el mediocampista español, Ramón Rodríguez, quien tuvo actividad en 13 partidos en 17 jornadas y sumó 616 minutos.

Bravos de Juárez registró el peor torneo en la historia del equipo, con tres victorias, tres empates y 11 derrotas, que lo dejó en el fondo de la clasificación con sólo 12 puntos.