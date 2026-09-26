Alarma en Ferrari tras Bakú: Hamilton y Leclerc admiten que perdieron ante sus rivales

El Gran Premio de Azerbaiyán fue un dolor para Ferrari donde quedó exhibido que el nombre de “segunda fuerza” ya no le corresponde a los de Maranello y que siguen perdiendo terreno ante Red Bull y McLaren, y aunque Charles Leclerc y Lewis Hamilton cruzaron la línea de meta en la zona de los puntos, ya no están en posibilidades de pelear por el podio.

El propio Charles Leclerc dio la voz de alarma al señalar que la ventaja en el chasis que la escudería italiana ostentaba en las curvas lentas se ha disipado por completo, lo cual quedó en evidencia en Bakú. En tanto, Hamilton destacó que Ferrari está sufriendo con los neumáticos Pirelli y no están encontrando una solución inmediata.

"Durante todo el fin de semana, el problema ha sido calentar los neumáticos; creo que nunca he conseguido que alcancen la temperatura adecuada”, dijo Hamilton quien agregó que la situación los puso en evidencia ante otros rivales.

Cuestionado sobre la jerarquía real del equipo tras quedar fuera del podio por quinto evento consecutivo, Hamilton no se guardó ninguna palabra.

"No sé si somos terceros o segundos. Por el momento está claro que no somos la segunda fuerza”, expresó el siete veces campeón del mundo quien agregó que, aún mantiene a McLaren por detrás en el campeonato de constructores, aunque esto podría cambiar.

“Pero hoy estamos por delante de McLaren, así que quizá seamos terceros", dijo el inglés quien también señaló que no apoyará los rumores que hablan de una posible salida de Fred Vasseur del equipo y que mantiene un respaldo total al directivo.