Manchester City mantiene postura tras el fallo en su contra: habla Khaldoon Al Mubarak

Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras que la Premier League presentó en su contra. Los señalamientos corresponden al periodo entre 2009 y 2018 y fueron turnados a una comisión independiente después de cuatro años de investigaciones.

La Premier League dio a conocer los cargos contra el conjunto inglés en febrero de 2023. La investigación sobre las presuntas infracciones fue llevada ante una comisión independiente, que comenzó una audiencia en septiembre de 2024 para analizar el caso.

La resolución conocida este viernes estableció la responsabilidad del club en 114 de los 115 cargos contemplados durante el periodo analizado. Tras conocerse el resultado, Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, publicó una carta en la que fijó la postura de la institución.

El Manchester City fue declarado culpable de 114 carrgos. Reuters

Khaldoon Al Mubarak asegura que el proceso continúa

El presidente del Manchester City sostuvo que el procedimiento de la Premier League todavía no ha concluido y afirmó que el club mantiene su intención de demostrar su inocencia frente a las acusaciones.

El proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del Club siguen siendo tan firmes como al principio”, señaló Al Mubarak en su mensaje.

El directivo también explicó que existen restricciones para ofrecer detalles sobre el caso debido a los acuerdos de confidencialidad. Según expuso, la carta publicada tuvo que pasar por distintas revisiones legales para garantizar que no se incumplieran las cláusulas establecidas dentro del proceso.

Hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes para que comprendan por qué nos sentimos tan seguros de nuestra postura. Sin embargo, la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra firme determinación de respetarla me impiden hacerlo por el momento.

Al Mubarak agregó que la posición del club permanece sin cambios respecto a la que presentó en 2023, cuando la Premier League hizo públicos los cargos contra el equipo.

La escuadra del Manchester City estaría pasando por una situación legal complicada REUTERS

El Manchester City mantiene su postura de 2023

La postura expresada ahora por el presidente del Manchester City remite al comunicado que el club publicó en febrero de 2023. En aquel momento, la institución señaló que había entregado a la Premier League la documentación correspondiente al caso.

El Manchester City FC se muestra sorprendido por la emisión de estas presuntas infracciones del Reglamento de la Premier League, especialmente teniendo en cuenta la amplia colaboración y la gran cantidad de documentación detallada que se ha proporcionado a la EPL.

El conjunto inglés también manifestó su “satisfacción” por la revisión que realizaría la Comisión Independiente y sostuvo que las pruebas presentadas demostraban su posición.

El comunicado de 2023 concluyó con el deseo de que el procedimiento pudiera resolverse “de una vez por todas”. Tras la resolución que declaró al club culpable de 114 cargos, Al Mubarak reiteró que la institución espera superar la situación mientras el proceso de la Premier League continúa.