Dónde ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026: Fecha, hora y la prueba de ruta en vivo

Llegó el momento cumbre para el ciclista mexicano Isaac del Toro. Este domingo 27 de septiembre, el de Ensenada, Baja California, encabezará a la Selección Mexicana en la Prueba de Ruta Élite Varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo, Montreal 2026, escenario donde buscará adueñarse del histórico maillot arcoíris por primera vez en su carrera.

Tras finalizar en un destacado sexto lugar en la prueba de contrarreloj individual, el pedalista del UAE Team Emirates encarará el trazado de 273.7 kilómetros en el circuito urbano de Mont-Royal.

Del Toro llega posicionado entre las cartas fuertes de la competencia ante las sonadas ausencias de figuras internacionales como Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, contando además con el respaldo del bloque tricolor integrado por los gregarios Eder Frayre, Ulises Castillo, Edgar Cadena, Carlos García, Tomás Aguirre y José Antonio Escárcega.

La exigente prueba dará inicio a las 07:00 horas (Tiempo del Centro de México). Para los aficionados que sigan las acciones en territorio nacional. La transmisión en televisión de paga estará disponible a través de la señal de ESPN, mientras que en la vía del streaming se podrá seguir en vivo mediante la plataforma Disney+.