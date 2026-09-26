Tadej Pogačar vuelve a la bicicleta tras su accidente en La Vuelta

Tadej Pogačar volvió a subirse a una bicicleta después del accidente que sufrió en La Vuelta a España y que le provocó una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura cervical estable en la vértebra C7. El ciclista esloveno compartió imágenes de su regreso a los entrenamientos al aire libre.

Después de descartar complicaciones mayores relacionadas con la conmoción cerebral, Pogačar fue sometido a una cirugía que concluyó con éxito. Aunque continúa con su proceso de recuperación, las lesiones le impidieron terminar la temporada y también lo dejaron fuera del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de la UCI 2026.

El regreso ocurrió apenas unas semanas después de la intervención realizada en Barcelona. Además de mostrar su primera rodada en exteriores, el campeón compartió un video en el que se observa la marca que dejó la cirugía en su clavícula.

Tadej Pogacar sufrió una dura caída y abandonó La Vuelta a España RTVE

Pogačar se despide del maillot arcoíris

El ciclista aprovechó su último día con el maillot arcoíris para volver a la bicicleta. Pogačar publicó en Instagram imágenes correspondientes a su mañana sobre la bicicleta, en una jornada especial debido a que este 27 de septiembre habrá un nuevo campeón mundial.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de la UCI se disputa en Montreal, Canadá, y Pogačar no podrá defender el título que consiguió el año pasado en Kigali, Ruanda. La caída sufrida durante La Vuelta le impidió representar a Eslovenia en la competencia.

Su regreso a los exteriores se produjo pocos días después de la operación, una situación que destacó dentro de su proceso de recuperación. Por ahora, el esloveno continúa fuera de la actividad competitiva después de las lesiones sufridas durante la competencia española.

Isaac del Toro busca el maillot arcoíris en Montreal

Mientras Pogačar inicia su recuperación, Isaac del Toro competirá este domingo 27 de septiembre en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta con el equipo mexicano. El ciclista buscará conquistar el título que actualmente pertenece a su compañero del UAE Team Emirates XRG.

El mexicano estará acompañado por Eder Frayre, Ulises Castillo, Edgar Cadena, Carlos García, Tomás Aguirre y José Antonio Escárcega. Del Toro llega a la prueba después de terminar en la sexta posición de la contrarreloj, ganada por el belga Remco Evenepoel.

La ausencia de Pogačar y Jonas Vingegaard coloca a Del Toro entre los favoritos. El resultado de este domingo determinará quién portará el maillot arcoíris después de la salida del esloveno como campeón vigente.