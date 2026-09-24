Rubens Sambueza cuestiona el funcionamiento de las Águilas del América

Ganó dos títulos de liga con las Águilas del América. Sabe lo que es desempeñarse con el cuadro de Copa y es por eso que el actual funcionamiento del equipo no le termina de convencer a Rubens Sambueza.

El mediocampista argentino, quien levantó los trofeos de Clausura 2013 y Apertura 2014, asistió al último juego del equipo, el Clásico ante las Chivas del Guadalajara, duelo en el que América estuvo abajo en el marcador y que finalmente terminó con un empate a dos goles.

Además de los títulos de liga, Sambueza ganó dos Ligas de Campeones de la CONCACAF consecutivos en la 2014-2015 y 2015-2016. Rubens llegó al equipo a petición del entonces Director Técnico, Miguel el “Piojo” Herrera. Y aunque fue cuestionado su fichaje, el rendimiento del argentino habló por sí solo.

“No me termina de convencer sinceramente. Tiene muy buenos jugadores, han llegado buenos defensas que tendrán que acoplarse rápido al equipo, pero el otro viéndolo y analizándolo más desde el palco que me invitaron a ver el partido, deja muchos espacios a la hora de atacar y de defender, digamos que las líneas están muy partidas y ahí es donde nos lastiman”, declaró Sambueza en una charla con el periodista de TV Azteca, David Medrano.

El América se ubica en el tercer lugar de la tabla general con 17 puntos, por debajo de las Chivas del Guadalajara (con 18) y los Diablos Rojos del Toluca (con 19). El próximo encuentro de cuadro azulcrema será este próximo 27 de septiembre en casa del Necaxa.