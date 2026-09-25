En la Selección de Colombia quedaron asombrados por la chilena de Miguel Borja en el América-Chivas

Miguel Borja, aseguran en la Selección de Colombia, tiene las puertas abiertas pese a no ser convocado para los amistosos de fecha FIFA contra México, Paraguay y Perú. Su gol de chilena, con el que ayudó al América en el clásico contra las Chivas (2-2), sorprendió al seleccionador Néstor Lorenzo y al resto del entorno del combinado cafetero.

"Fue un golazo", expresó Néstor Lorenzo previo al amistoso contra la Selección de México. "Lo conocemos desde la época de José Pékerman, es un gran goleador, cuando agarra continuidad y empieza a aventarla, se va de largo, es un jugador letal, está siempre en el radar".

Sin embargo, el nuevo jugador de las Águilas del América no es convocado por Colombia desde hace más de un año.

Su última participación con los cafeteros ocurrió en la final perdida de la Copa América 2024, en la que jugó 15 minutos contra Argentina; en el torneo fue suplente la mayor parte.

En total, Miguel Borja registra con su selección 30 partidos y nueve goles. Pero su presencia en Copas del Mundo ha sido prácticamente nula, con sólo un partido en Rusia 2018: un minuto frente a la Selección de Senegal, en actividad de fase de grupos.

Sus mejores números han sido en eliminatorias Conmebol, con 11 partidos y cuatro goles (1 asistencia); nueve amistosos y tres goles, nueve juegos de Copa América y dos goles.

Hoy, con 33 años, Miguel Borja figura en el mapa de la Liga MX con las Águilas del América. Rápidamente se ganó el respeto de la afición y perfila a un lugar protagónico en el esquema de Guillermo Almada gracias a sus buenas actuaciones de Leagues Cup y en el torneo Apertura 2026 (dos partidos y tres goles).

Liga MX en la Selección de Colombia

Para Néstor Lorenzo los jugadores de Liga MX son importantes para la variedad de sus convocatorias. Para la gira en Estados Unidos contempló a un par de novedades: Daniel Arcila (volante Club León) y Óscar Perea (volante del Club América).

"Uno conoce las características por verlos por televisión, por ir a verlos a México, porque a veces viajo y los veo en vivo. Lo que me ha sorprendido es la frescura de ambos jugadores y la ambición de terminar las jugadas, de hacer goles, tienen distintas características, pero igual ambos tienen eso de terminar las jugadas. Así que estamos contentos, trabajan bien, veremos si logran ganarse ese espacio tan preciado en la Selección".

Próximos juegos de Colombia

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Colombia vs. México

Lugar: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos

Hora: Por confirmar

Fecha: 2 de octubre de 2026

Colombia vs. Paraguay

Lugar: Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos

Hora: 7:00 p.m. (hora de Col)

Fecha: 6 de octubre de 2026

Colombia vs. Perú

Lugar: Nu Stadium, Miami, Estados Unidos

Hora: 6:45 p.m. (hora de Col).

Lista de convocados en Colombia (4 de Liga MX)