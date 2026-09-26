Con arbitraje mexicano, Colombia vence a Italia en penales por el tercer lugar del Mundial Sub-20

La Selección Nacional de Colombia derrotó a Italia en la tanda de penales y se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo Sub-20 femenil. El encuentro terminó 1-1 después de los 90 minutos, por lo que el bronce del torneo se definió desde los once pasos.

Italia tomó la ventaja en el cierre de la primera mitad con una definición de Giada Pellegrino Cimò. La defensa colombiana rechazó un centro, pero el balón quedó dentro de la media luna del área, donde la futbolista europea conectó una volea de pierna izquierda para poner el 1-0.

Colombia encontró la igualdad al minuto 61 mediante un disparo cruzado de Sintia Cabezas. El remate superó a la guardameta italiana y estableció el 1-1 que se mantuvo hasta el final del tiempo regular.

El empate llevó el encuentro a la tanda de penales para definir al tercer puesto del Mundial. En esa instancia, las porteras Luisa Agudelo, de Colombia, y Elena Belli, de Italia, tuvieron una participación determinante.

Luisa Agudelo decide el tercer lugar desde los penales

Belli comenzó la tanda con dos intervenciones al detener los cobros de Fernanda Viáfara y Lina Arboleda. Sin embargo, Italia también tuvo dificultades desde el punto penal cuando Martina Bressan estrelló su disparo en el poste.

Agudelo respondió con una atajada sobre el cobro de Azzurra Gallo, lo que mantuvo con vida a Colombia en la definición. El intercambio de aciertos y errores llevó la tanda hasta los últimos cobros de cada selección.

Mercedes Martínez fue la encargada de ejecutar el último penal de Colombia y colocó el marcador 4-3 a favor de su equipo. Después, Agudelo volvió a intervenir para detener el disparo de Caterina Venturelli.

La atajada de la guardameta colombiana puso fin a la tanda y confirmó el tercer lugar para la selección sudamericana. Con ello, Colombia aseguró la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 femenil.

El partido por el tercer lugar tuvo arbitraje mexicano

El encuentro también contó con presencia mexicana en el cuerpo arbitral. Lizzet Amairany García Olvera, árbitra internacional de FIFA, fue la encargada de dirigir el partido como central.

En las bandas estuvieron las árbitras internacionales mexicanas Aranza Quero Aguilar y María Fernanda Juárez Martínez, quienes acompañaron a García Olvera durante el duelo entre Colombia e Italia.

García Olvera fue la central del partido. Edgar Quintana/Mexsport

El torneo continuará este domingo 27 de septiembre con la definición del campeonato. La Selección Nacional de España enfrentará a la Selección Nacional de Corea del Norte en la final del Mundial Sub-20 femenil, programada para las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido por el título podrá seguirse en territorio mexicano a través de ViX Premium.