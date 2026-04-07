Apapachan a Lamine Yamal: ‘puede cometer errores, siempre lo protegeré’

Hansi Flick, técnico del Barcelona, reiteró el apapacho que le tiene a Lamine Yamal, al considerar que el joven puede cometer errores a sus 18 años, pero él siempre lo protegerá.

“A veces puede ser frustrante para él no marcar, pero es un jugador con emoción, y eso es bueno. Le apoyo, va por un muy buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. Le he dicho que puede cometer errores porque siempre le protegeré. Quiero que sobre el terreno de juego demuestre a todo el mundo lo bueno que es. Es o será el mejor o uno de los mejores”, indicó Flick en conferencia de cara al partido de la Champions League.

Lamine Yamal está en la cuerda floja al llegar al partido con varias amonestaciones AFP

El Barcelona llega con jugadores amonestados y están cerca de perder la vuelta de los Cuartos de final de la Champions League. En la máxima competencia internacional son tres amarillas para ser suspendido un encuentro.

“Ellos también tienen a jugadores apercibidos, así que la situación es la misma que la nuestra”, respondió Flick sobre este tema.

Por el Barcelona, Lamine Yamal, Fermín López, Marc Casadó y Gerard Martín, son los jugadores que acumulan tarjetas amarillas. Por parte del Atlético de Madrid son ocho futbolistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Thiago Almada, Pablo Barrios, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri y Clément Lenglet.

Por otro lado, Hansi Flick destacó el trabajo que hizo Marcus Rashford para presionar en el duelo pasado con el Atlético de Madrid.

“Todo el mundo sabe lo bueno que es en el uno contra uno, pero hay que defender también. Forma parte de nuestra manera de jugar y forma parte del futbol. Está haciendo bien las cosas y se ha adaptado bien. Ahora le necesitamos en esta situación, para ayudar al resto de compañeros en banda, porque vamos a jugar contra un equipo que ataca bien por ahí”, dijo.