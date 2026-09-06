Antonio Vergara, la joya del Napoli, que podría jugar con México

El proceso de selección de jóvenes talentos ha mostrado resultados positivos en los últimos ciclos en México, con varios jugadores formados en categorías inferiores que ya aportan en el primer equipo o generan interés en el mercado europeo.

En ese contexto, la atención se centra en la posibilidad de atraer a otro futbolista de proyección que, de confirmarse ciertos vínculos, podría convertirse en una pieza interesante para el futuro de la Selección Mexicana.

Antonio Vergara en un partido con el Napoli Instagram

Antonio Vergara, el jugador italiano que tendría raíces mexicanas

Durante la transmisión del duelo entre Inter y Napoli, el comentarista Vito de Palma, de ESPN, señaló que el mediocampista Antonio Vergara tendría raíces mexicanas.

El comentario, realizado en vivo, generó de inmediato reacciones en redes al abrir la hipótesis de una posible elegibilidad para la Selección Mexicana.

El dato, sin embargo, no ha sido confirmado ni desmentido de manera oficial por el jugador, el Napoli o la Federación Mexicana de Futbol. Vergara, de 23 años, figura en todos los registros como italiano, nacido el 16 de enero de 2003 en Frattaminore, en la periferia de Nápoles.

Para que pudiera materializarse cualquier convocatoria se requeriría acreditar documentalmente el vínculo familiar, obtener la nacionalidad mexicana y cumplir con los requisitos de elegibilidad de la FIFA.

¿Quién es Antonio Vergara y por qué se habla de promesa?

Antonio Vergara es un mediocampista ofensivo formado en las inferiores del Napoli. Tras cesiones a Pro Vercelli (Serie C) y Reggiana (Serie B), donde superó incluso una lesión de ligamento cruzado, regresó al club partenopeo y debutó en Serie A en agosto de 2025.

Desde entonces ha sumado minutos, goles (incluido uno destacado ante Chelsea en Champions) y asistencias, renovando contrato hasta 2031.

Se le considera una promesa del futbol italiano por su técnica, visión de juego, capacidad de inserción. Si las raíces mexicanas se confirman, el interés de la selección mexicana por un jugador ya asentado en un grande de la Serie A y con proyección europea sería comprensible.