La nueva Selección con acento español

Señoras y señores, Rafael Márquez ya está al frente de la Selección Mexicana. Fue el capitán de la Selección Mexicana en cinco mundiales y ahora tiene una responsabilidad distinta: dirigir y construir el futuro de un equipo que no ha logrado destacar en Copas del Mundo.

Márquez llega con algo que pocos entrenadores mexicanos han tenido: trayectoria y autoridad. Las tiene por lo que fue como futbolista. Formó parte de uno de los clubes más ganadores e importantes del mundo, el Barcelona. Ganó una Champions League, dos ligas de campeones de la UEFA, una supercopa de Europa y tres supercopas de España, 4 ligas de España y una copa del Rey. Sumado a esto, conoce desde dentro las exigencias, las debilidades y fortalezas de la Selección Nacional.

Es uno de los pocos futbolistas mexicanos que logró llegar a la élite mundial del futbol y competir de igual a igual con los mejores. Llevó su formación mexicana a un nivel internacional.

Su nombramiento no es sorpresa. Fue parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el Mundial de 2026 y su llegada representa la continuidad del proyecto rumbo a 2030.

Rafa Márquez decidió rodearse de un cuerpo técnico con una marcada presencia española. Juan Manuel Lillo, Vidal Paloma, Xabier Mancisidor y Pol Lorente serán parte de su equipo de trabajo. El único mexicano, además de Márquez, es Andrés Guardado.

Juan Manuel Lillo tiene una enorme experiencia, comenzó a entrenar a los 16 años y ha trabajado al más alto nivel, incluso como colaborador cercano de Pep Guardiola. A los 29 años se convirtió en el director técnico más joven en dirigir en LaLiga.

Vidal Paloma ha trabajado en la formación de entrenadores y en el desarrollo de futbolistas jóvenes. Es experto en metodología, técnica y táctica. Será encargado del análisis y preparación dentro del cuerpo técnico. Se le reconoce como formador de Xavi Hernández y Xavi Alonso.

Xabier Mancisidor trabajó en el Manchester City como especialista de porteros por trece temporadas, incluida la etapa de Pep Guardiola. Ha sido parte del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini en el Real Madrid. Ha sido pieza importante en el desarrollo de Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega. Ha sido parte de campeonatos en la Premier League, Champions y Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Pol Lorente estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con enfoque en prevención y readaptación de lesiones. Ha trabajado en diversos clubes y selecciones.

Durante muchos años, el futbol mexicano ha buscado entrenadores extranjeros: argentinos, europeos, sudamericanos. Se han adoptado métodos y modelos de trabajo de otros países. Lo cierto es que el desarrollo de los entrenadores mexicanos ha quedado en segundo plano.

Ricardo La Volpe ya cuestionó esta decisión y, cuando dirigió a nuestra Selección, eligió a Jorge Campos como uno de sus principales colaboradores porque buscaba a alguien que conociera al futbolista mexicano y entendiera el vestidor.

Márquez conoce perfectamente Europa, vivió muchos años allá. Jugó en Mónaco, en España, en Estados Unidos e Italia. Por eso su primera decisión como entrenador de la Selección es construir un equipo de trabajo tan europeo. México necesita aprender de España, Alemania, Inglaterra, Francia y de cualquier lugar donde exista algo que pueda ayudar a mejorar.

Si Rafael Márquez quiere transformar al futbol mexicano, debería formar entrenadores mexicanos, abrir espacios para especialistas nacionales y construir una escuela propia.

En el Mundial, México ganó sus tres partidos de fase de grupos sin recibir gol y llegó a octavos de final antes de caer ante Inglaterra. Márquez fue parte de ese proceso junto a Javier Aguirre y ahora recibe la responsabilidad de darle continuidad y llegar más lejos en 2030. Por eso no hay que juzgar todavía su proyecto por la cantidad de españoles que aparecen en su cuerpo técnico. Hay que juzgarlo por los resultados, por el funcionamiento de la Selección y por lo que sea capaz de construir en México.

Porque Rafa Márquez tiene algo que muchos entrenadores no tienen: la posibilidad de convertirse no solamente en el técnico de la Selección, sino en el creador de una nueva Selección Mexicana.

Rafa Márquez tiene que mirar hacia Europa, sí. Pero nunca debe dejar de mirar hacia México.