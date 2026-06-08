¡Misticismo en F1! El sucesor de Hamilton que corre con Senna y está limitado para manejar en Italia

Las calles del Principado presenciaron un hito histórico. Andrea Kimi Antonelli, el joven piloto de 19 años, cruzó la meta portando el dorsal 12 y sellando cinco victorias consecutivas en la temporada. El circuito de Montecarlo fue el escenario donde consolidó su dominio absoluto en la Fórmula 1, estirando su ventaja en el campeonato mundial a 66 puntos.

La audaz apuesta de Toto Wolff en Mercedes

Veintiún meses atrás, Mercedes-AMG sacudió el automovilismo al anunciar que el asiento del heptacampeón Lewis Hamilton sería ocupado por un debutante de 18 años.

El paddock de la F1 reaccionó con escepticismo, pero Toto Wolff confió ciegamente en la telemetría del boloñés. La velocidad del joven no era una casualidad, sino puro instinto de competencia.

Prefiero contener a un piloto demasiado veloz que empujar a uno lento hacia el límite."

​Toto Wolff, director de Mercedes-AMG F1

La confianza del jefe de equipo se mantuvo firme incluso durante la crisis de 2025, cuando Antonelli tuvo una temporada en la que en una decena de pruebas se fue con las manos vacías en la suma de puntos, con cuatro retiros, un decimoctavo lugar y otro par de decimosextos sitios.

En esos momentos, muchos echaron mano del pasado para recordar el aparatoso accidente que sufrió en la famosa curva Parabólica del Gran Premio de Italia. A pesar de que las críticas arreciaron, el respaldo de la escudería alemana fue incondicional y ahora vemos que se convirtió en la bisagra de su carrera.

Andrea Kimi Antonelli celebra junto a Lewis Hamilton después de su victoria en Mónaco. Reuters

El origen del niño prodigio y el mito de Senna

La obsesión por la velocidad del adolescente de 19 años comenzó a tomar forma en Forlì en 2011, cuando siendo un niño de cinco años lloró al ser bajado de un kart Delfino. Su padre, Marco Antonelli, guio sus pasos hasta el Trofeo Easykart Italia, donde Kimi debutó llevándose la pole ante 55 participantes y ganando la final por siete segundos.

El éxito actual del piloto guarda un misticismo especial:

Usa el dorsal 12 en su monoplaza.

en su monoplaza. El número es un homenaje directo al McLaren de Ayrton Senna

de El fallecido piloto brasileño es la máxima brújula deportiva e ídolo de infancia del italiano.

El líder del mundial que no puede conducir en su país

Fuera de los circuitos, la vida de Antonelli muestra un contraste insólito. Rinde exámenes de bachillerato en línea y la ley de su país le prohibe conducir vehículos de alta potencia por ser conductor muy joven. Su Mercedes-AMG GT 63 S permanece inutilizado, tras haber estrellado una edición limitada en San Marino en febrero de 2026.

Ahora, después de una nueva victoria en el campeonato que está sellando con su desparpajo para afrontar los desafíos, ya se han dejado de escuchar las voces que una vez cuestionaron la decisión de Mercedes por quien iba como el heredero del multicampeón Hamilton.