Antonelli admite tras ganar en Madrid: "Lando Norris merecía la victoria"

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli admite que la victoria en el Gran Premio de España fue un golpe de suerte y, a la vez, reconoció que el británico Lando Norris había hecho los deberes para llevarse la gloria aunque la salida del Virtual Safety Car en su parada de pits le arruinó las posibilidades en el MadRing.

El momento clave de la carrera se presentó tras la neutralización provocada por el abandono de Lance Stroll. Mientras McLaren decidió no mandar a llamar a Norris a los pits, Antonelli junto con Max Verstappen, competidor de Red Bull, aprovecharon para realizar su único cambio de neumáticos en toda la carrera y colocar el duro con el que terminaron la competencia.

Esta maniobra estratégica le permitió tomar el liderazgo de la prueba cuando Charles Leclerc, quien también intentó esperar otro coche de seguridad, fue a los boxes en la parte final. Al final, Antonelli cruzó la carrera con una ventaja de 4.3 segundos sobre Max Verstappen con Norris en el tercero.

Al reflexionar sobre el desarrollo del evento, el propio Antonelli reconoció el factor fortuna en su resultado:

Fue una carrera muy difícil, para nada sencilla, especialmente al intentar gestionar los neumáticos, pero creo que hoy es bueno ganar, aunque no se siente tan bien porque creo que Lando merecía la victoria hoy".

Paso firme hacia la corona mundial

A pesar de las circunstancias, el italiano valoró el rendimiento final de su monoplaza y el impacto positivo que este resultado representa en sus aspiraciones de convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría reina:

"Pero en general, nos la llevamos. Más allá de eso, fue una carrera muy sólida. Creo que, especialmente con el neumático duro al final, tuvimos un ritmo realmente bueno. Ahora vamos a seguir presionando. Quiero seguir empujando carrera tras carrera, seguir cumpliendo y disfrutando todo el camino, e intento dar lo mejor de mí en cada carrera, y luego veremos dónde terminamos al final del año".

Con este octavo triunfo de la campaña 2026 —el cual significó la victoria número 251 para un motor Mercedes en la historia—, Antonelli amplió su ventaja en el liderato del campeonato a 81 puntos sobre Russell, dejando el terreno listo para intentar sentenciar el título en las próximas citas del calendario.