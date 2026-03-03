Antoine Griezmann se burla del Barcelona tras eliminarlo de la Copa del Rey

El futbol da muchas vueltas y, a veces, las deudas se cobran fuera de la cancha. Luego de una semifinal de infarto en la que el Atlético de Madrid resistió los embates del Barcelona en el Camp Nou, el nombre de Antoine Griezmann se volvió tendencia mundial. Pero no fue solo por su desempeño táctico bajo las órdenes del Cholo Simeone, sino por una polémica publicación en sus plataformas digitales que muchos interpretaron como una burla directa hacia su antiguo club.

Antoine Griezmann con los brazos en alto. REUTERS

El conjunto colchonero selló su pase a la Final de la Copa del Rey 2026 gracias a un marcador global de 4-3. Aunque la escuadra de Hansi Flick rozó la hombrada con un contundente 3-0 en la vuelta, la renta obtenida por los madrileños en el primer capítulo resultó suficiente. Sin embargo, apenas el árbitro pitó el final, el atacante francés decidió que era el momento perfecto para ejecutar una venganza que cocinó durante un año entero.

EL ORIGEN DEL PLEITO: LA ESPINA CLAVADA DE GRIEZMANN DESDE 2025

Para entender el dardo de ‘El Principito’, hay que remontarnos a la temporada pasada de LaLiga. En aquel entonces, la cuenta oficial del Barcelona posteó una imagen tras una victoria ante los rojiblancos con la frase: "Esta foto va muy dura". En dicha fotografía, se veía a los jugadores culés celebrando en primer plano, mientras que al fondo aparecía un Antoine Griezmann cabizbajo y derrotado. Aquel gesto no le hizo ninguna gracia al campeón del mundo, quien guardó silencio y esperó el escenario ideal para responder.

Publicación de Antoine Griezmann burlándose del Barcelona. Foto de IG: Antoine Griezmann

Ese escenario llegó este martes 3 de marzo. Tras eliminar a los blaugranas de la competición copera y dejarlos sin la posibilidad de pelear por el título, el delantero publicó una imagen donde él aparece celebrando eufórico, mientras varios futbolistas del Barça se ven tendidos en el césped, derrotados. El texto que acompañó la imagen fue una calca del post original: "¿Esta foto va muy dura?", escribió el galo, desatando la locura entre los aficionados.

EL REENCUENTRO GRIEZMANN LLENO DE MORBO Y TENSIÓN

La relación entre el francés y la entidad catalana siempre fue compleja. Durante sus dos temporadas como culé, Griezmann acumuló números respetables con 35 goles, pero nunca logró conectar plenamente con la grada ni con el estilo de juego del equipo. Su regreso al Atlético de Madrid le devolvió la sonrisa, pero las rencillas con su exequipo permanecieron latentes, especialmente tras las burlas recibidas en redes sociales por parte del Community Manager del club catalán.

Antoine Griezmann ayudado por Ademola Lookman. AFP

Ahora, mientras el Barcelona asimila el golpe de la eliminación y las sensibles lesiones de sus jugadores, el Atlético de Madrid celebra su regreso a una final tras cinco años de sequía. La publicación de Griezmann no solo sirvió para calentar la rivalidad, sino que dejó claro que en el futbol moderno, las batallas también se ganan (y se cobran) en el mundo digital. El francés ya tiene su boleto a la final y, de paso, cerró una cuenta pendiente que le quitaba el sueño.