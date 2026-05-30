Los campeones de Champions League que ya lucieron frente el Tri

PSG se coronó en la Champions League 2025/26 tras vencer al Arsenal en tanda de penales, duelo en el que 4 jugadores disputaron el partido de Portugal ante el Tri en la cancha del renovado Estadio Ciudad de México.

Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, João Neves y Vitinha fueron los portugueses que se consagraron en el Puskas Arena ante el Arsenal tras una tanda de penales en la que dos fallos por parte de los Gunners les brindaron la victoria.

Estos mismos futbolistas fueron quienes se hicieron presentes en la reinauguración del entonces llamado Estadio Banorte (hoy Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026) luciendo el poderío de toda una selección portuguesa que contenderá por sumar su primer título mundial en la próxima justa a iniciar el jueves 11 de junio en la capital del país.

Durante el partido del sábado 28 de marzo en el Coloso de Santa Úrsula, Portugal únicamente le dio espacio a Gonçalo Ramos y Nuno Mendes en el XI inicial, mientras que João Neves y Vitinha ingresaron de cambio para los minutos finales de un compromiso que terminó empatado sin goles (0-0) y con polémica por el grito discriminatorio por parte de la afición azteca.

Este sábado 30 de mayo, PSG se consagró por segunda ocasión consecutiva en la Champions League y los 4 portugueses que forman parte de la plantilla posaron con La Orejona, mismos que intentarán llevar a Portugal a lo más alto en el Mundial 2026.

PSG es el décimo bicampeón en la historia de Champions League. Reuters

Estos son los partidos de Portugal durante la Fase de Grupos del Mundial 2026:

Portugal Vs Congo / miércoles 17 de junio, 11:00 horas - Houston.

Portugal Vs Uzbekistán / martes 23 de junio, 11:00 horas - Houston.

Portugal Vs Colombia / sábado 27 de junio, 17:30 horas - Miami.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG