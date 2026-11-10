Ángel Villacampa no se alarma por hipotética final del América fuera del Estadio Banorte

¿Y si el América Femenil llega a la final del Apertura 2026, dónde jugará? ¿Qué plan tiene la directiva? Ángel Villacampa encara los cuestionamientos con un semblante optimista. Pese a invertir la localía de los cuartos de final, el entrenador de las Águilas no se alarma.

"Si no gano la semifinal, no puedo pensar en la final; lo mismo que en cuartos de final, por eso me focalizo sólo en el partido de mañana", señaló el estratega español.

América cerró la fase regular como líder del Grupo B y de la clasificación general junto con Rayadas (37 puntos). Con esto, las Águilas llevan mano con los juegos de 'vuelta' en casa; sin embargo, ya se vieron con la obligación de invertir el orden en los cuartos de final.

Por los próximos trabajos de adecuación para el juego de temporada reglar de la NFL en el Estadio Banorte (Vikings vs 49ers, el 22 de noviembre), el americanismo no podrá cerrar la serie en casa, razón por la que acordó con el Toluca Femenil invertir el orden de la localía.

Solucionado el inconveniente, ahora queda en el aire el escenario de una hipotética final del Apertura 2026 de la Liga Femenil, en la que América busca el bicampeonato. El fin de semana de la final de vuelta, el Coloso de Santa Úrsula albergará conciertos de Ricardo Arjona.

"En la logística, en caso de llegar a (la final), no me corresponde", destacó Villacampa en conferencia. "La eliminatoria de cuartos nos reclama, porque Toluca nos llama mucho la atención por sus jugadoras de 3/4 hacia arriba. Lo que hemos hecho, pese a estas noticias, es focalizar al cuerpo técnico y a las jugadoras, es pensar en otro día mágico por vivir en el Azteca".

¿Regalan ventaja al Toluca?

Ángel Villacampa también reflexionó sobre las condiciones de la localía. Apuntó a que la preparación será fundamental, para sacar ventaja en CDMX y no preocuparse en cerrar la serie en el Nemesio Díez.

"Jugar en el Azteca es mágico, lo que hemos intentado es focalizar el partido a partido y eso es sólo este miércoles contra Toluca, pensar en la eliminatoria de 90 minutos y después la consecuencia para la vuelta en domingo. Así lo hemos hecho, es la mejor solución para sacar nuestro rendimiento".

En esta campaña, el Toluca (cuarto lugar del Grupo A, con 27 unidades) fue uno de los equipos a seguir por las figuras extranjeras que conforman el plantel y que Ángel Villacampa ya visualizó, con la intención de neutralizarlas: la defensa Amandine Henry (Francia), las medias Deneisha Blckwood (Jamaica), Faustine Robert (Francia) y las delanteras Eugenie Le Sommer (Francia) y Eva Jakobsson (Suecia).

"No es que sea distinto, pero siempre hay un plan de partido. Darle continuidad a lo bien que hemos hecho, en este análisis de torneo, con datos de plataforma, poner el foco en dichas situaciones. Toluca tiene jugadoras de gran calidad, de gran jerarquía, por eso jugando de locales debemos ser agresivas y potenciar nuestras virtudes".

Cuartos de final

Ida América vs Toluca (11 de noviembre, 19:00 horas).

Vuelta Toluca vs América (15 de noviembre, 21:10 horas)

Nace "Origen Águila"

El América Femenil hizo el lanzamiento de su nuevo proyecto "Origen Àguila", el cual pretende impulsar a las nuevas generaciones de jugadoras, pero bajo la guía e inspiración de las actuales referentes del club.

Se trata del primer programa sociodeportivo femenil, en conjunto con la firma deportiva Adidas y en beneficio de las fundaciones Girls United y Futbol Más. Se implementará en entornos escolares y comunitarios, con la participación de más de 150 niñas y 38 mentoras (jugadoras del primer equipo y fuerzas básicas).

Los puntos de acción, son:

-Acercar a las niñas al futbol a temprana edad.

-Las niñas participantes son llamadas "Jugadoras Origen Águila" y esta primera generación se denomina Primer Vuelo (generación primer vuelo).

-El modelo combina formación deportiva, mentorías y clínicas.

-Se buscará fortalecer autoconfianza, resiliencia, vínculos, sentido de pertenencia, redes de apoyo, auto cuidado y cercanía con referentes femeninos.

-Girls United y Futbol Más son organizaciones aliadas que operan el proyecto con sus metodologías de desarrollo en cancha (Girls United trabaja desde 2017 en México y Reino Unido creando espacios seguros para que niñas accedan al futbol, combinando formación deportiva con habilidades para la vida y equidad de género. Futbol Más cuenta con una metodología desarrollada a lo largo de más de 16 años de experiencia internacional).