América inmortaliza sus 110 años con la foto oficial en el Estadio Azteca

El Club América se tomó la mañana de este miércoles la foto oficial de la temporada 2026/2027, en un año de profundo significado institucional al conmemorar 110 años de su fundación. Teniendo como marco y fondo las instalaciones del icónico Coloso de Santa Úrsula, los planteles varonil y femenil posaron en conjunto, manteniendo la tradición implementada por la institución en los últimos años.

A través de sus redes sociales, las Águilas acompañaron la publicación del retrato institucional con la frase: “Historia, grandeza, legado: Club América”.

Uniforme conmemorativo y protagonistas al centro

Para este retrato de aniversario, los y las integrantes del club vistieron la indumentaria especial diseñada por la marca Adidas con motivo del 110 aniversario del equipo.

En la parte central de la captura destacan los directores técnicos de ambos conjuntos: Guillermo Almada, al frente del equipo varonil, y Ángel Villacampa, estratega del cuadro femenil. Asimismo, en la fila inferior y al centro, se ubicaron los capitanes de ambas escuadras, Henry Martín y Scarlet Camberos, esta última recientemente nominada al Balón de Oro.

Víctor Dávila reaparece con América

Un detalle que llamó la atención en la imagen oficial fue la inclusión del atacante chileno Víctor Dávila, quien aparece ubicado en el extremo inferior derecho.

Dávila sufrió una rotura de ligamento cruzado el pasado mes de marzo, motivo por el cual no fue registrado por el club para el presente torneo. A pesar de los constantes rumores sobre su posible salida al no ser considerado para los planes futuros de la plantilla, el futbolista estuvo presente junto al resto del grupo para la fotografía institucional.