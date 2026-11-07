América no tendrá final en el Estadio Banorte; analiza volver al 'Azulcrema'

La final del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil, de acuerdo con el calendario oficial, contempla el margen de los días 16-17 y 19-20 de diciembre para celebrar los juegos de ida y vuelta, respectivamente. Pero estas fechas no favorecen al América Femenil y su búsqueda del bicampeonato de liga.

América cerró la fase regular del Apertura 2026 como líder del Grupo B y de la clasificación general. Por lo tanto, lleva mano para recibir en los duelos de vuelta de la Liguilla. Sin embargo, la agenda de operaciones del Estadio Banorte ya complicó al club y su serie de cuartos de final, lo que anticipa un problema serio en caso de llegar a la final del campeonato.

Con los próximos preparativos del juego de NFL en México (22 de noviembre), el histórico inmueble y tres veces mundialista no podrá ser utilizado por el América Femenil como sede de vuelta. Y por la importancia del cotejo, las instalaciones de Coapa no son opción.

Por esta razón, la directiva americanista optó por invertir su localía y celebrar la ida en el Banorte tras un acuerdo con el Toluca y la Liga Femenil: "América vs Toluca IDA: Miércoles 11 de noviembre |19:00 hrs. | Estadio Banorte VUELTA: Domingo 15 de noviembre | 21:10 hrs. | Estadio Nemesio Diez".

¿Si América llega a la final?

En la fase semifinal, el América Femenil no tendrá problema de retomar el Estadio Banorte como sede. Las fechas tentativas, según la Liga Femenil, son 9-10 y 12-13 de diciembre.

Pero de alcanzar otra final, en la que buscarán el bicampeonato de liga, el Coloso de Santa Úrsula ya no será opción. Las fechas de la serie final se contemplan para el 16-17 y 19-20 de diciembre.

Pero el Estadio Banorte ya tiene ocupada la agenda justamente para ese fin de semana, con dos fechas para la gira del cantante Ricardo Arjona "Lo que el Seco no dijo" (sábado 19 y domingo 20 de diciembre).

La directiva del América no regalará al equipo rival la sede de la final de vuelta. Por ello, ya contempla opciones en conjunto con la Liga Femenil. Una de ellas, pero con un gasto económico considerable, el Estadio Ciudad de los Deportes o como lo bautizó el americanismo "el Azulcrema", coinciden un par de fuentes ligadas a la liga y a la demarcación.

Actualmente las condiciones de la cancha del "Azulcrema" no son adecuadas para el futbol profesional, un problema desde la pretemporada cuando el América Femenil optó por sobrellevar el Apertura 2026 con dos sedes: el Banorte para duelos de alta convocatoria y el llamado "Mini Estadio" en las instalaciones de Coapa.

Cabe recordar que el América logró el título de Liga Femenil Clausura 2026 el 17 de mayo, en el Ciudad de los Deportes. Remontó el global sobre las Rayadas (1-3), en lo que fue el inicio de la tripleta de títulos con la Concacaf W y el Campeón de Campeonas, distinciones que llevaron al América a ser nominado al Balón de Oro en la categoría de "Equipo Femenil del Año".

En los próximos días junto con autoridades de la Liga Femenil y de la Alcaldía Benito Juárez, la directiva del América analizará el Estadio "Azulcrema" como una opción de sede en caso de llegar a la final de vuelta, aunque ya valora opciones cercanas a la CDMX.

¿Cómo afecta al América varonil?

En calendario, el América varonil no tendrá inconveniente con disputar sus juegos de Liguilla en el Estadio Banorte. Cerca del cierre de la fase final, las Águilas llegarán a la fiesta grande en los primeros lugares.

La prioridad es el liderato y amarrar los juegos de vuelta en casa. Pero hay un riesgo de que el club tenga complicaciones en su propia casa, lo mismo para el Cruz Azul que comparte localía.

Para el evento de la NFL (22 de noviembre), el América, el Cruz Azul y el Atlante jugarán la Jornada 17 como visitantes. La libran parcialmente, aunque el estado de la cancha podrá representar un tema en los partidos posteriores.

Los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 varonil se contemplan, de acuerdo al calendario oficial de la liga, del 25-26 de noviembre los juegos de ida y del 28-29 los de vuelta.

Las semifinales, la ida se disputará el 2 y 3 de diciembre, mientras que la vuelta los días 5 y 6.

La Gran Final del futbol mexicano contempla, con todo y el compromiso del Toluca en la Copa Intercontinental (9 de diciembre), las fechas del 10 al 13 de diciembre.

En caso de que el Toluca alcance la final de Liga MX, la opción de la Liga MX es 24 y 27 de diciembre. En esas fechas, el América en una hipotética final sí podrá usar el antes llamado Estadio Azteca.