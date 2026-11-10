Liguilla Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo ver los cuartos de final del Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil está lista para comenzar. Ocho equipos iniciarán esta semana el camino rumbo al campeonato, con cuatro series de Cuartos de Final que definirán a las semifinalistas del futbol mexicano.

América, Rayadas, Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca, Pumas y FC Juárez consiguieron su clasificación después de la fase regular. Ahora, los clubes disputarán sus respectivas eliminatorias a ida y vuelta, con actividad del martes 10 al domingo 15 de noviembre.

¿Cuándo se juegan los partidos de ida de la Liguilla Femenil?

La actividad comenzará este martes 10 de noviembre con dos encuentros. Pumas recibirá a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que FC Juárez enfrentará a Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El miércoles 11 se completarán los partidos de ida con los enfrentamientos entre América y Toluca, además de Pachuca contra Rayadas.

Martes 10 de noviembre

Pumas vs. Tigres | 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA) y ViX.

FC Juárez vs. Chivas | 21:00 horas HC / 20:00 horas HL | Estadio Olímpico Benito Juárez | Transmisión: Fox, Fox One y Tubi.

Miércoles 11 de noviembre

América vs. Toluca | 19:00 horas | Estadio Banorte | Transmisión: Canal 9 TV Abierta, Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

Pachuca vs. Rayadas | 21:00 horas | Estadio Hidalgo | Transmisión: Fox, Fox One y Tubi.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de la Liguilla Femenil?

Los Cuartos de Final se definirán durante el fin de semana. El sábado 14 de noviembre, Tigres recibirá a Pumas en el Estadio Universitario, mientras que Chivas hará lo propio ante FC Juárez en el Estadio Akron.

La ronda concluirá el domingo 15 con los compromisos entre Rayadas y Pachuca, además de Toluca frente al América.

Sábado 14 de noviembre

Tigres vs. Pumas| 17:00 horas | Estadio Universitario | Transmisión: Fox, Fox One y Tubi.

Chivas vs. FC Juárez | 21:00 horas| Estadio Akron | Transmisión: Fox, Fox One, Prime Video y Tubi.

Domingo 15 de noviembre

Rayadas vs. Pachuca | 19:00 horas |Estadio BBVA | Transmisión: Canal 9 TV Abierta y Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

Toluca vs. América | 21:10 horas | Estadio Nemesio Diez | Transmisión: Canal 9 TV Abierta y Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA).

La programación de los Cuartos de Final responde a los compromisos internacionales de noviembre. La Liga MX Femenil concentró los encuentros de ida y vuelta entre estas fechas para liberar a las futbolistas convocadas por sus selecciones a partir del lunes 16, durante la Fecha FIFA.

De esta manera, los ocho clubes tendrán una semana para definir su continuidad en el Apertura 2026 y conocer a las cuatro semifinalistas que seguirán en la pelea por el título.