La Liga MX Femenil rompe récords de audiencia tras la fase regular del Apertura 2026 

La Liga MX Femenil cerró la fase regular del Apertura 2026 con impresionantes cifras de audiencia, asistencia y alcance en plataformas digitales. El torneo alcanzó 21.6 millones de visualizaciones, un registro que lo convirtió en el más visto en la historia de la competencia durante esta etapa.

La cifra representa un crecimiento del 24 % respecto a la Clausura 2025, que hasta ahora mantenía la marca con 16.8 millones de visualizaciones. El campeonato consiguió el promedio más alto de reproducciones por encuentro, con 401 mil vistas por partido.

Estos números reflejan el aumento en el seguimiento del futbol femenino mexicano, tanto en las transmisiones como en las plataformas digitales y las tribunas.

Rayadas vs. América, el partido más visto del Apertura 2026

Uno de los encuentros que concentró mayor atención fue el enfrentamiento entre Rayadas y América, correspondiente a la Jornada 10. El partido registró 1.8 millones de visualizaciones y se colocó como el más visto de la fase regular.

El dato destaca el interés que generó uno de los duelos entre equipos protagonistas de la Liga MX Femenil, en un torneo que también consiguió elevar su promedio de audiencia por partido.

El partido entre Rayadas vs. América fue el encuentro en el que el equipo azulcrema perdió su invicto y cayeron 4-3 ante las regias. Mexsport

La Liga MX Femenil también crece en redes y asistencia

El crecimiento del campeonato de igual manera se reflejó en su comunidad digital. La Liga MX Femenil se ubicó como la tercera competencia femenil con más seguidores en redes sociales, al reunir 2.5 millones de usuarios y registrar un crecimiento anual del 11 %.

En cuanto a la asistencia a los estadios, el Apertura contabilizó 316 mil aficionados durante la fase regular. Este registro se convirtió en el segundo mejor de la historia para un torneo Apertura, con un incremento del 17.8 % en comparación con el Apertura 2025.

Tan solo el clásico nacional entre Chivas vs. América de la jornada 14 registró la mejor asistencia del torneo en fase regular con una cifra de 25 mil 181 aficionados.

Con estos resultados, la Liga BBVA MX Femenil cerró una fase regular con nuevos máximos en consumo digital y presencia en las tribunas; por ahora falta conocer cuál será el incremento en las estadísticas para la recta final y el cierre del Apertura 2026. Estos indicadores acompañan la evolución que ha tenido la liga desde su primera transmisión en 2017.