Chivas está a un triunfo de amarrar su boleto a Concachampions

Con 3 partidos por delante, Chivas está a una victoria de amarrar de manera oficial su boleto a la Concachampions 2027 y buscar su regreso un Mundial de Clubes; se uniría a Toluca y Tigres como los calificados.

Chivas es líder del Clausura 2026 de Liga MX y podría firmar una temporada histórica institucional desde la instauración de los torneos cortos. Su gran premio sería el boleto al torneo internacional que han logrado conquistar en dos ocasiones (1962 y 2018).

Chivas es líder del Clausura 2026 y es uno de los 6 que calificarían a Concachampions por parte de Liga MX. Mexsport

Con Gabriel Milito comandando el proyecto del Rebaño, Chivas ilusiona a su afición de cara a una nueva Liguilla, donde hasta el momento se mantiene como el único clasificado de manera matemática, sin embargo, la Concachampions es inminente para el conjunto tapatío.

Uno de los seis lugares que otorga la Liga MX está destinado para Chivas, quienes simplemente tendrían que sumar tres puntos más en lo que resta del torneo (o que América los pierda) para -ahora sí- hacer oficial su regreso a la competencia de CONCACAF.

Estos son los partidos restantes de Chivas en el Clausura 2026 de Liga MX:

Chivas Vs Puebla / sábado 18 de abril - 19:07 horas.

Necaxa Vs Chivas / miércoles 22 de abril - 21:00 horas.

Chivas Vs Xolos / sábado 25 de abril - 19:07 horas.

Chivas se adueñaría de 1 de los 6 boletos

La Liga MX otorga seis boletos a cada una de las ediciones de Concachampions durante cada temporada. Así se dividen los boletos para la edición de 2027:

1. Campeón Apertura 2025 / Toluca.

2. Finalista Apertura 2025 / Tigres.

*3. 1º en la tabla general anual de Liga MX / Cruz Azul.

*4. 2º en la tabla general anual de Liga MX / Chivas.

5. Campeón Clausura 2026 / por definir.

6. Finalista Clausura 2026 / por definir.

* Los lugares de la tabla anual se determinan de acuerdo a la posición de cada equipo que no logró su sitio tras ser campeón o finalista de los últimos dos torneos. En caso de que lo logren, se recorre el beneficio.

La Concachampions 2027 arrancaría hasta febrero del siguiente año. Mexsport

Además de estos 6 cupos, los equipos de Liga MX que no hayan conseguido su sitio en la siguiente edición de Concachampions, tendrán una última oportunidad de clasificar mediante la Leagues Cup, sin embargo, tendrán que finalizar entre los 3 primeros.

BFG