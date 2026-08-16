¡Sorpresa en la portería de América! Fernando Tapia debutará con las Águilas

Entre la rotación de Guillermo Almada para enfrentar al Atlético San Luis luce el nombre de Fernando Tapia, portero mexicano de 25 años que vive su segunda etapa con América y en el que vivirá sus primeros minutos bajo los tres postes de Coapa.

Las modificaciones tras la participación de América en la Leagues Cup 2026 no pasaron desapercibidas, ya que Rodolfo Cota irá a la banca en el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 y las Águilas de Guillermo Almada tendrán a Fernando Tapia como el guardián de su arco.

Esta es la alineación del América para enfrentar al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Banorte, duelo en el que las Águilas van por su tercer triunfo en el Apertura 2026 en busca de retomar el liderato en la tabla general.

Portero: Fernando Tapia.

Defensas: Emilio Lara, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza.

Mediocampistas: Alan Cervantes e Ícaro

Delanteros: Óscar Perea, Raphael Veiga, Diego Arriaga y Henry Martin.

* Pese a contar con minutos en la Leagues Cup 2026, Edwin Cerrillo no fue convocado para el compromiso, por lo que el refuerzo del América en el centro de la cancha deberá esperar su debut en la Liga MX.

Experiencia de Fernando Tapia en Liga MX

Pese a formar parte de América desde las Fuerzas Básicas, Fernando Tapia no contó con minutos en su primera etapa con el 16 veces campeón de México, saliendo de la institución para debutar con Querétaro y, posteriormente, marcharse a Tigres, antes de regresar a las Águilas.

Con Querétaro sumó 15 partidos en 2 semestres, consiguiendo robar los reflectores necesarios para ser llamado a diversas convocatorias de Selección Mexicana -sin contar con minutos- y posteriormente abandonar a los Gallos con rumbo a la Sultana del Norte.

Fernando Tapia vive su segunda etapa con América, luego de salir de las Águilas para defender las playeras de Querétaro y Tigres. Mexsport

Por su parte, en sus 3 torneos con Tigres, Fernando Tapia únicamente disputó 3 compromisos, manteniéndose como el suplente de lujo para un Nahuel Guzmán que desde hace más de un lustro se mantiene como el guardián de Tigres.

En América, no había contado con oportunidad de sumar minutos, debido a la presencia de Luis Ángel Malagón y la aparición estelar de Rodolfo Cota, quien se adueñó completamente del arco azulcrema tras la lesión en el tendón de Aquiles que dejó al portero de la Selección Mexicana fuera del Mundial 2026.

BFG