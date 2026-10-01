¡Es México con X! España desata polémica por escribir “Méjico”

Un simple cartel terminó robándose la atención antes del amistoso entre México Sub 20 y España. Los futbolistas del Tricolor se preparaban para la tradicional fotografía previa al encuentro cuando se encontraron con un detalle que rápidamente provocó comentarios y molestia entre aficionados mexicanos: el nombre del país aparecía escrito como “Méjico”, con “J”.

La imagen colocada para la fotografía mostraba las banderas de ambas selecciones acompañadas por la leyenda “España - Méjico”, algo que llamó la atención de inmediato entre los integrantes del conjunto mexicano y posteriormente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

México Sub 20, dirigido por Eduardo Arce, se encontraba en España como parte de su preparación internacional, pero el episodio fuera de la cancha terminó teniendo incluso mayor repercusión que algunos aspectos del propio partido.

Mientras algunos usuarios consideraron que se trataba simplemente de una forma distinta de escribir el nombre del país, otros calificaron el detalle como una falta de respeto y reclamaron que se utilizara la grafía oficialmente empleada en territorio mexicano.

La RAE también acepta “Méjico”

La discusión creció todavía más por un detalle lingüístico: la Real Academia Española acepta tanto “México” como “Méjico”, aunque recomienda el uso de la forma con “X”, que es además la utilizada oficialmente por el país.

Ese argumento provocó que las opiniones se dividieran todavía más. Por un lado aparecieron aficionados que insistieron en que debía respetarse el nombre México, mientras otros señalaron que técnicamente el cartel no contenía una falta ortográfica.

Los comentarios fueron desde usuarios que aseguraban no entender la polémica por tratarse de una grafía aceptada, hasta quienes reclamaron que el nombre oficial del país se escribe con “X” y no debía modificarse.

España también se quedó con el partido

Después de la polémica previa, el futbol tomó finalmente el protagonismo. El encuentro se disputó en el Estadio Cerro del Espino de Majadahonda, donde España terminó imponiéndose 2-0 a México.

Thiago Pitarch y José Antonio Montante marcaron los goles de la selección española para sentenciar el amistoso.

El duelo formó parte de la preparación de ambos combinados rumbo al Mundial Sub 20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Tanto México como España ya tienen asegurada su participación en esa competencia, por lo que este tipo de encuentros sirven para comenzar a trabajar con las generaciones que buscarán ser protagonistas en el próximo torneo juvenil