Haaland activó el modo defensa: demandó por usar su ‘coleta’

El noruego Erling Haaland activó el modo defensa, al demandar a una aerolínea por haber usado de forma ilícita su imagen, en específico su “coleta”, así lo confirmó Thomas Hagen, abogado del delantero del Manchester City.

“El caso trata del uso ilícito por parte de Norwegian (Air Shuttle) de los signos distintivos de Haaland en su promoción de billetes de avión durante el Mundial 2026”, indicó.

La compañía aérea se dijo sorprendida por la acción judicial Mexsport

El diario Verdens Gang reveló el caso y especificó que la aerolínea retiró de sus redes sociales un montaje fotográfico que mostraba uno de sus aviones luciendo la “coleta” que caracteriza al futbolista.

Por su parte, la compañía aérea confirmó que recibió la demanda judicial, aunque señaló que no entiende el motivo.

“Como casi toda Noruega, animamos a la selección nacional este verano, a través de algunas publicaciones espontáneas inspiradas en las tendencias de las redes sociales”, indicó Catharina Solli, portavoz.

La compañía aérea espera mantener un diálogo con Erling Haaland Reuters

“Es lamentable que la respuesta sea una acción judicial, pero esperamos mantener un diálogo razonable para poder seguir, también en el futuro, apoyando a nuestros héroes deportivos comunes”, añadió.

La audiencia en el tribunal de Oslo está prevista para el próximo 9 de octubre.

Con información de AFP.