Todo listo para que se disputen los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX. La Comisión de Árbitros ha hecho oficiales las designaciones para estos importantes encuentros y para el partido más cerrado de la ronda, América vs Monterrey, ha colocado a uno de los más polémicos pero experimentados silbantes.

Santander al América vs Rayados

Luego de no recibir designación en ninguno de los cuatro partidos de Ida, Luis Enrique Santander recibió la responsabilidad de impartir justicia para el duelo entre América y Rayados, la serie más igualada de los Cuartos de Final.

Santander llegará a una serie que ya está bastante ‘caliente’ en cuanto al arbitraje de se refiere, pues Monterrey jugó prácticamente toda la Ida con un jugador menos por expulsión en los primeros minutos y el club se quejó abiertamente de esto.

El resto del equipo arbitral para el duelo en el Estadio Banorte queda de la siguiente manera:

AMÉRICA VS MONTERREY

Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre

Asistente Uno: Alberto Morín Méndez

Asistente Dos: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: Abraham De Jesús Quirarte Contreras

VAR: Salvador Pérez Villalobos

AVAR: Michel Caballero Galicia

Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

QM Asesor: Jonhatan Benjamín Hernández Juárez

Luis Enrique Santander muestra la tarjeta roja en el Estadio Olímpico Universitario durante partido de Liga MX. Mexsport

César Ramos y Katia Itzel sin designaciones

Los dos árbitros mundialista que tiene la Liga MX, César Ramos y Katia Itzel, no estarán presentes en ningún partido de este fin de semana, todo apunta a que la Comisión de Árbitros busca darles descanso de cara a próximas rondas.

César Arturo Ramos fue juez central en el León Cruz Azul mientras que Katia Itzel García fue cuarta árbitra en el Pachuca vs Chivas.

César Arturo Ramos sin designación este fin de semana Mexsport

Designaciones arbitrales para la Vuelta de los Cuartos de Final

Para los otros tres encuentros de Cuartos de Final de este fin de semana la Comisión de Árbitros ha elegido las siguientes designaciones:

ATLAS VS TOLUCA

Árbitro Central: Jesus Rafael Lopez Valle

Asistente Uno: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Asistente Dos: Enríque Isaac Bustos Díaz

Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

AVAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Quinto Árbitro: Jair De Jesús Sosa García

QM Asesor: Fabrice Paul Plancon-jallet

CHIVAS VS PACHUCA

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Asistente Uno: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Asistente Dos: Edgar Magdaleno Castrejon

Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

VAR: Mario Terrazas Chávez

AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Quinto Árbitro: Edwin De Jesús Sosa Montoya

QM Asesor: Jonhatan Benjamín Hernández Juárez

CRUZ AZUL VS LEÓN