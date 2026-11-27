América vs Monterrey: Luis Enrique Santander es designado como árbitro central
La Comisión de Árbitros hizo oficial las designaciones para la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026
Todo listo para que se disputen los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX. La Comisión de Árbitros ha hecho oficiales las designaciones para estos importantes encuentros y para el partido más cerrado de la ronda, América vs Monterrey, ha colocado a uno de los más polémicos pero experimentados silbantes.
Santander al América vs Rayados
Luego de no recibir designación en ninguno de los cuatro partidos de Ida, Luis Enrique Santander recibió la responsabilidad de impartir justicia para el duelo entre América y Rayados, la serie más igualada de los Cuartos de Final.
Santander llegará a una serie que ya está bastante ‘caliente’ en cuanto al arbitraje de se refiere, pues Monterrey jugó prácticamente toda la Ida con un jugador menos por expulsión en los primeros minutos y el club se quejó abiertamente de esto.
El resto del equipo arbitral para el duelo en el Estadio Banorte queda de la siguiente manera:
AMÉRICA VS MONTERREY
- Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre
- Asistente Uno: Alberto Morín Méndez
- Asistente Dos: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuarto Árbitro: Abraham De Jesús Quirarte Contreras
- VAR: Salvador Pérez Villalobos
- AVAR: Michel Caballero Galicia
- Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- QM Asesor: Jonhatan Benjamín Hernández Juárez
César Ramos y Katia Itzel sin designaciones
Los dos árbitros mundialista que tiene la Liga MX, César Ramos y Katia Itzel, no estarán presentes en ningún partido de este fin de semana, todo apunta a que la Comisión de Árbitros busca darles descanso de cara a próximas rondas.
César Arturo Ramos fue juez central en el León Cruz Azul mientras que Katia Itzel García fue cuarta árbitra en el Pachuca vs Chivas.
Designaciones arbitrales para la Vuelta de los Cuartos de Final
Para los otros tres encuentros de Cuartos de Final de este fin de semana la Comisión de Árbitros ha elegido las siguientes designaciones:
ATLAS VS TOLUCA
- Árbitro Central: Jesus Rafael Lopez Valle
- Asistente Uno: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Asistente Dos: Enríque Isaac Bustos Díaz
- Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
- VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- AVAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Quinto Árbitro: Jair De Jesús Sosa García
- QM Asesor: Fabrice Paul Plancon-jallet
CHIVAS VS PACHUCA
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Asistente Uno: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
- Asistente Dos: Edgar Magdaleno Castrejon
- Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
- VAR: Mario Terrazas Chávez
- AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
- Quinto Árbitro: Edwin De Jesús Sosa Montoya
- QM Asesor: Jonhatan Benjamín Hernández Juárez
CRUZ AZUL VS LEÓN
- Árbitro Central: Adonai Escobedo González
- Asistente Uno: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Asistente Dos: Francisco Javier González De La Mora
- Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
- VAR: Ana Cristina Guarneros Lezama
- AVAR: Daniel Gabriel Martínez Mendez
- Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
- QM Asesor: Fabrice Paul Plancon-jallet