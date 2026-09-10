¡Un éxito! Camiseta mundialista de la Selección Mexicana, la más vendida

El furor por el Mundial 2026 ya se puede contabilizar y la Federación Mexicana de Futbol lo hace con orgullo y la piel tricolor: la camiseta de la Selección Mexicana fue un éxito en ventas.

“Penetración récord. La playera más vendida en la historia de los mundiales de México, la más vendida del 2026 de esa marca (Adidas). Fueron 5 millones de camisetas, ahí la foto que tomamos en el museo de antropología de la piedra del sol que está en el pecho de nuestra camiseta”, expuso Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

Durante la presentación de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, en el centro de Alto Rendimiento (CAR), Mikel Arriola confirmó también que el impacto en las redes sociales del Tricolor rebasó las expectativas.

“Tuvimos un incremento de 10 millones de personas en las redes de la selección”.

México sana su prestigio tras Qatar 2022

El comisionado de la FMF también presumió las mediciones de agencias que señalan a México como el país con la mejor afición del mundial 2026, “somos el segundo país con más afición según Nielsen, 60 millones de fans en Estados Unidos, algo que ningún otro país tiene”.

En conclusiones de la FIFA tras el Mundial, Mikel Arriola indicó que México fue la número siete de las selecciones d ella FIFA en términos de tamaño en selecciones, ingresos, inversiones. “Somos relevantes en materia futbolística”.

El federativo tampoco pasó por alto los posicionamientos internacionales como el de Julián Quiñones.

“Comparados en términos relativos con las 10 mejores selecciones, México fue el número nueve en países de América. México, después de Argentina mejoró su lugar, fue mejor que Portugal, Brasil y Países Bajos; en Concacaf somos el número uno. Además, Julián Quiñones es el mejor dorsal ocho de todo el Mundial y el ‘Piojo’ Alvarado el jugador número 10 de jugadores creativos”.