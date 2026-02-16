Zendejas regresa y América lucirá plantel completo para la Jornada 7

América se encuentra dolido y fuera de los puestos de Liguilla en el Clausura 2026 de Liga MX luego de caer ante Chivas en el Clásico Nacional, sin embargo, André Jardine podrá contar con plantel completo y XI de lujo para enfrentar la Jornada 7 este viernes 20 de febrero; Alejandro Zendejas apunta para regresar tras su lesión.

Con solamente 8 puntos, producto de 3 goles anotados en 6 partidos, América se mantiene lejos de los reflectores que lo consideren como uno de los grandes protagonistas y candidatos para conseguir su título 17 de Liga MX.

Sufriendo lesiones en este inicio de torneo, y ventas como las de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, América no logra embonar de buena forma y los resultados se les han escapado, dejando ir puntos de cara a una Liguilla en la que no podrán contar con sus seleccionados mexicanos, como apuntan a ser: Luis Ángel Malagón e Israel Reyes.

Luego de la derrota ante Chivas que conmocionó al cuadro de Coapa, las buenas noticias para América llegaron a inicio de esta misma semana, teniendo el tan anhelado regreso de Alejandro Zendejas a los entrenamientos.

El ‘XI de lujo’ de América para la Jornada 7

En caso de que se concreten los regresos para América, André Jardine podría estar presentando este cuadro titular para enfrentar a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Cristian Borja.

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martin.

* Los refuerzos Thiago Espinosa y Vinicius Lima estarían esperando desde el banquillo de suplentes; además de la presencia de Kevin Álvarez.

América solamente suma 3 goles anotados tras la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Día y hora del Puebla Vs América / Jornada 7 del Clausura 2026

En busca de un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por uno de los 8 boletos a la Liguilla, América visitará la Angelópolis ante una escuadra de La Franja que intentará dar una de las grandes sorpresas del fin de semana.

Estos son los detalles del siguiente partido entre Puebla y América.

Día: viernes 20 de febrero, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Sede del partido: Estadio Cuauhtémoc.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y Fox One.

