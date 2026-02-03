América hace oficial la llegada de Raphael Veiga
América hizo el anuncio oficial de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que llega procedente de Palmeiras de cara al Clausura 2026 y Concachampions
Tras semanas de especulaciones, América hizo oficial la llegada de Raphael Veiga, mediocampista brasileño de 30 años que se convertirá en nuevo futbolista de las Águilas de cara a lo que resta del Clausura 2026 de Liga MX y Concachampions; portará el número 23 en la espalda.
Luego de 11 títulos obtenidos con Palmeiras, incluyendo la conquista de dos Copas Libertadores, Raphael Veiga vislumbra su llegada al conjunto azulcrema como la solución que tendría André Jardine para una ofensiva que no ha logró anotar en Liga MX luego de 3 partidos, algo que no ocurría desde 1970.
En cuanto a distinciones individuales, estas son las de mayor jerarquía que ostentó Raphael Veiga durante su etapa con Palmeiras (2017-2026):
2021 / Parte del equipo ideal de Copa Libertadores.
2021 / Maximo goleador del Mundial de Clubes.
Así fue el anuncio de la escuadra de Coapa, donde André Jardine da la bienvenida a su compatriota:
¿Cuándo debutará Raphael Veiga con América?
El fin de semana anterior, cuando América venció 2-0 a Necaxa, el futbolista brasileño ya estuvo presente en el Estadio Ciudad de los Deportes acompañando al equipo, sin embargo, no fue parte de la concentración durante sus primeros días en tierra azteca.
Luego de pasar los exámenes médicos, y realizar los trámites pertinentes como lo es la visa de trabajo, Raphael Veiga se encuentra bajo las órdenes de André Jardine, quien no podrá utilizarlo esta noche, cuando América se mida al Olimpia de Honduras en Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Por lo tanto, el nuevo 23 de América podría empezar a contar con minutos a partir del siguiente partido de las Águilas en Liga MX:
Vs Monterrey / Jornada 5, Liga MX - sábado 7 de febrero, Estadio Ciudad de los Deportes.
Vs Olimpia / Primera Ronda (Vuelta), Concachampions - miércoles 11 de febrero - Estadio Ciudad de los Deportes.
Vs Chivas / Jornada 6, Liga MX - sábado 14 de febrero, Estadio Akron.
Vs Puebla / Jornada 7, Liga MX - viernes 20 de febrero, Estadio Cuauhtémoc.
BFG