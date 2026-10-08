América presume equipo completo rumbo al 110 aniversario; titularidad en duda para Reyes y Malagón

El América pone toda la carne en el asador para recibir al Monterrey el sábado 10 de octubre, en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Sin descanso para seleccionados ni lesionados, en Coapa presumen una plantilla más que óptima.

El técnico Guillermo Almada arrancó la sesión del día con equipo completo, en las instalaciones de Coapa.

Atento el estratega uruguayo a la labor de su cuerpo técnico en circuitos sobre la cancha, pero también se le pudo contemplar pensativo y a paso lento sobre la Cancha 2 del club.

No hay reporte de lesionados para la J-11 del torneo Apertura 2026. Christian Mendoza/Excélsior

Posteriormente entró de lleno a la acción con el trabajo táctico en el campo. Puntual y expresivo en las indicaciones, Almada tiene objetivos claros este fin de semana en el estadio Banorte: recuperar el liderato y dar condecoraciones a los festejos por el 110 aniversario de la institución.

Alan Cervantes luce óptimo. El contención causó baja de la Selección Mexicana en el inicio de la Fecha FIFA. Sin embargo, la recuperación de las molestias musculares fueron milagrosas, al ser considerado en la convocatoria del América para los amistosos contra el Cruz Azul y las Chivas en Estados Unidos.

Destaca también que Almada no concedió descanso a los jugadores que regresaron de llamados con sus respectivas Selecciones.

Ayer, regresaron a la CDMX el colombiano Óscar Perea y los mexicanos Israel Reyes, Dagoberto Espinoza e Isaías Violante. Su destino inmediato tras aterrizar fue el Nido de Coapa, para ser parte del entrenamiento vespertino.

Carlos Álvarez, más sonriente que nunca

Quien luce adaptado es Carlos Álvarez. El atacante español hizo derroche de carisma está mañana. Entre risas con Brian Rodríguez y Henry Martín, el ibérico mostró un óptimo estado físico.

Lo que invade la mente de Guillermo Almada es la titularidad de la portería. Luis Ángel Malagón ya entrena a tope, incluso fue titular en los clásicos en Estados Unidos, con saldo de dos goles en contra, ambos ante las Chivas.

En la práctica, el 'Señor de la Noche' Luis Malagón trabajo al mismo ritmo que Rodolfo Cota y Fernando Tapia.

Otra de las dudas de inicio de partido, Israel Reyes. El defensa central perfila a ser suplente tras la carga de trabajo con la Selección Mexicana; disputó tres de los cuatro partidos y completos.

Con lo trabajado al momento, Almada apostará en la central con alguno de los sudamericanos Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, lo mismo que Ramón Juárez.

Sin lesionados es como el América pretende llegar este sábado al juego vs los Rayados, conjunto dirigido por Matías Almeyda y que sólo sufrirá una baja, la del defensor colombiano Stefan Medina.