¡América no tiene llenadera! Va por el uruguayo Santiago Bueno 

Luego de llegar a un acuerdo por el defensa argentino Santiago Ramos Mingo, el América busca cerrar el mercado de fichajes con el uruguayo Santiago Bueno.

El charrúa milita con el Wolverhampton en la EFL Championship desde agosto del 2023. Aunque la mayor parte de su carrera la ha jugado en España, con el Girona, Barcelona B y Peralada,

En Uruguay su formación la hizo en las juveniles del Peñarol antes de brincar a la filial del Barcelona.

Incluso la contratación de Bueno volvería a juntarlo con el argentino Ramos Mingo; compartieron vestidor en el Barsa B.

¿Cuánto desembolsará América?

Los primeros reportes señalan que el defensa central de 27 años llegará en calidad de préstamo por un año, con opción a compra. Sus derechos federativos están tasados en aproximadamente 10 millones de dólares y su contrato con los Wolves está estipulado hasta verano del 2028.

Por los servicios de Santi Bueno, los Wolves desembolsaron 8 millones dólares.

"Debutó contra el Ipswich Town en la Copa de la Liga y contra el Fulham en la Premier League, antes de saborear la victoria por primera vez contra el Chelsea, en la Nochebuena de 2023", destaca el Wolverhampton sobre el perfil del futbolista.