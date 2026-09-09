Santiago Ramos Mingo es la prioridad del América; David Alaba descartado e Iván Tona se traba 

Reforzar la defensa central se convirtió en una carrera para el América, pero la directiva tiene luz verde para desembolsar 10 mdd por el argentino Santiago Ramos Mingo; el austriaco David Alaba está fuera de la órbita.

Mientras el mercado de fichajes pasa por sus últimas horas, el América logró un acuerdo con Ramos Mingo, jugador de 24 años de edad, cuyo costo complicó las ofertas de la institución azulcrema.

Por el defensor del Esporte Clube Bahia de Brasil llovieron ofertas América, aunque el alto costo del nacido en Córdoba fue un problema para la directiva azulcrema que ya ha sumado cuatro elementos a sus filas (Óscar Perea, Edwin Cerrillo, Miguel Borja). Desde Brasil pidieron 10mdd para soltar al central.

Santiago Ramos Mingo es una petición directa del cuerpo técnico que encabeza Guillermo Almada, entrenador del América.

En Xolos frenan salida de Tona

En el caso de Iván Tona, jugador de los Xolos de Tijuana, también es una petición de Almada; sin embargo, por el contención de 26 años las negociaciones están trabadas por el costo de su cláusula. La directiva del América insistirá por hacerse de los servicios del nacido en Hermosillo, Sonora.

El argentino ostenta en su trayectoria su formación con Boca Juniors y seguido de su salto a Europa, con el Barcelona B. En el 2022 se marchó al Oud-Heverlee Leuven de Bélgica. En el 2023 regresó a Argentina, con Defensa y Justicia. Fue en el 2025 y tras su destacada actuación en la Copa Sudamericana que el Bahia lo reclutó.

David Alaba es ofrecido en Coapa

El defensa austriaco David Alaba es un nombre que hizo eco en el futbol mexicano. El ex del Real Madrid fue ofrecido al América, en calidad de agente libre.

Alaba, mundialista este año y también con cualidades para jugar como lateral izquierdo, tiene 34 años y su presencia es sinónimo de impacto mediático. Atractivo para las Águilas, para suplir el hueco del uruguayo Sebastián Cáceres, vendido por cerca de 6mdd al celta de Vigo.

Al momento, la directiva del América no tiene en sus prioridades al austriaco.