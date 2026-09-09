El Canelo se muda a Europa para preparar su próxima pelea contra Mbilli

Saúl “Canelo” Álvarez cambió el calor del sur de California por el Mediterráneo y el gimnasio del Canelo Team por el que ha utilizado Oleksandr Usyk. El objetivo va mucho más allá de cambiar de paisaje.

El mexicano ya se encuentra en España para comenzar la parte más importante de su preparación rumbo a la pelea contra Christian Mbilli, el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita, y esta vez decidió modificar su rutina para llegar al combate adaptado al horario que encontrará en Riad.

Canelo permanecerá alrededor de ocho semanas en Gandía, Valencia, donde continuará su campamento antes de viajar a Arabia Saudita. La decisión responde, entre otras cosas, a las dificultades que ha experimentado con el cambio de horario en sus anteriores presentaciones en territorio saudita.

El propio Canelo mostró en sus redes sociales parte de su primer trabajo en España. Apareció saltando la cuerda, haciendo ejercicios de cintura, sombra y golpeando la pera en el gimnasio donde Usyk ha preparado algunas de sus peleas.

El mexicano estuvo acompañado por Eddy Reynoso, su entrenador durante prácticamente toda su carrera profesional.

Antes de instalarse en Gandía, Canelo pasó por Polonia, donde fue sometido a una batería de pruebas físicas en la Academia de Educación Física Jerzy Kukuczka, en Katowice.

Ahí se encontró con un escenario familiar para los grandes nombres del boxeo mundial. En esas instalaciones también han realizado evaluaciones físicas Usyk y Anthony Joshua.

Canelo Álvarez se mudó a Europa. Instagram Canelo

Una de las pruebas mostró a Canelo sobre una caminadora y utilizando una máscara para análisis metabólico, con la que se puede evaluar su capacidad cardiovascular y la manera en que su organismo utiliza la energía durante el esfuerzo.

Gracias Canelo. Gracias por venir y pasar por todo el panel de diagnóstico. ¡Buena suerte con tu próxima pelea!”, escribió Karol Skotniczny, especialista de la academia, al compartir imágenes del mexicano

Canelo quiere llegar adaptado a Arabia Saudita

El cambio de campamento tiene una razón particular. Canelo no quiere que el viaje y la diferencia horaria sean un rival adicional cuando suba al ring.

Sus anterior pelea en Arabia Saudita le dejó claro que el cambio de horario puede convertirse en un problema, por lo que ahora decidió trasladar una parte importante de su preparación a España y permanecer ahí durante aproximadamente dos meses.

La ubicación también le permite trabajar en condiciones similares a las que tendrá en Europa y reducir el impacto de llegar directamente desde México o Estados Unidos a Medio Oriente.

Gandía, una ciudad de la provincia de Valencia ubicada junto al Mediterráneo, será ahora el escenario donde Canelo buscará afinar su preparación física y boxística.

El campamento comenzó en Los Ángeles, bajo las órdenes de Reynoso, y ahora continúa en España con la mirada puesta en Riad.