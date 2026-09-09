“Traición es otra cosa”: Sergio Verdirame defiende la llegada de Vucetich a Tigres

Víctor Manuel Vucetich terminó su segunda etapa como entrenador del Club de Futbol Monterrey después del Torneo Clausura 2023, pese a haber establecido una marca de 40 puntos en la fase regular.

El último torneo de Vucetich con Rayados terminó con 13 victorias, un empate y tres derrotas en las 17 jornadas de la fase regular. En cuartos de final, Monterrey empató sin goles ante Santos Laguna en la ida y avanzó después de imponerse 2-0 en el Gigante de Acero.

En semifinales, La Pandilla se encontró con Tigres que había llegado desde el repechaje. Durante ese torneo, el conjunto universitario tuvo a Diego Martín Cocca, Marco Antonio “Chima” Ruiz y Robert Dante Siboldi como entrenadores.

La serie entre los dos equipos regiomontanos terminó con un empate 1-1 en el Volcán y una victoria de Tigres por 1-0 en el Gigante de Acero. El resultado significó la eliminación de Rayados y también marcó el final de la segunda etapa de Vucetich en el banquillo del club.

En entrevista con Excélsior, Sergio “Pibe” Verdirame, exjugador del Monterrey, habló sobre el momento que atraviesa Vucetich y su decisión de continuar su carrera en el conjunto felino.

Víctor Manuel Vucetich ganó tres Concachampions. Cristian de Marchena/Mexsport

Vucetich debía buscar una nueva oportunidad

El exfutbolista recordó que Vucetich dejó Rayados después de conseguir 40 puntos y señaló que, ante la falta de espacio en Monterrey, el entrenador que buscar un nuevo proyecto.

Yo siempre digo, el fútbol es de momentos. Quiero mucho a Rayados, soy Rayado. Pero lo que hizo Vucetich es de un tipo trabajador, de un tipo que quiere estar en el ambiente del fútbol”, dijo el “Pibe

Verdirame sostuvo que el hecho de que el entrenador encontrara una oportunidad en otro club no cambia su identificación previa con Monterrey. Desde su perspectiva, Vucetich debía aprovechar la posibilidad de continuar vinculado al futbol profesional.

Sergio Verdirame jugó con los Rayados de Monterrey. ALEJANDRO ACOSTA/MEXSPORT

¿Vucetich traicionó a Rayados?

Sobre su llegada a Tigres, Verdirame descartó que el entrenador haya traicionado a Monterrey y recordó que el propio Vucetich siempre manifestó su identificación con el club.

Le salió la oportunidad de dirigir a Tigres, bienvenido. No soy de los románticos que dice ‘no puedes o me traicionaste’. Para mí traición es otra cosa. Él siempre dijo que se identificaba con Rayados, que había sido muy feliz en Rayados, pero hoy por hoy no tenía un lugar en la institución.

El exjugador reafirmó que Vucetich tiene derecho a elegir dónde trabajar, incluso si se trata del acérrimo rival del equipo con el que mantiene una identificación. La decisión, señaló, puede ser aprobada o no por la afición, pero corresponde al entrenador.