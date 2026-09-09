América ficha un refuerzo de última hora para apuntalar su defensa

El América encontró una solución antes de que la salida de Sebastián Cáceres pudiera convertirse en un problema mayor. Santiago Ramos Mingo, defensa central argentino de 24 años, será nuevo jugador de las Águilas después de que el club azulcrema cerrara con Bahía de Brasil la compra definitiva del zaguero por 10 millones de dólares entre montos fijos y variables, de acuerdo con información de César Luis Merlo.

La contratación ocurre en un momento particularmente llamativo para el conjunto dirigido por Guillermo Almada. América presenta hasta ahora la mejor defensa del torneo, pero la salida de Cáceres rumbo al Celta de Vigo dejó un hueco que Almada y su cuerpo técnico consideraron necesario cubrir de inmediato.

Ramos Mingo firmará un contrato por cuatro años y se incorporará a una defensa que, pese a sus buenos números en el arranque del campeonato (dos goles en contra), perdió a uno de sus elementos habituales con el cierre del mercado de fichajes.

¿Cómo juega Santiago Ramos?

El argentino llega con un perfil que también explica la decisión del América. Es un central zurdo, una característica especialmente valorada para construir desde el fondo y darle otra alternativa al equipo en la salida.

Formado en Boca Juniors, Ramos Mingo salió de Argentina para incorporarse al Barcelona Atlètic. Después pasó por el Oud-Heverlee Leuven de Bélgica y regresó a Sudamérica para jugar con Defensa y Justicia, antes de establecerse en Bahía.

En Brasil encontró continuidad y terminó por convertirse en uno de los defensores importantes del club. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, acumula más de 200 partidos en competencias oficiales y durante su etapa más reciente con Bahía disputó 88 encuentros, en los que marcó 15 goles.

La operación tomó velocidad después de la partida de Cáceres.