En América “estamos bien” y André Jardine goza de respaldo: Santiago Baños 

Mientras la afición abuchea el peor momento de la era del técnico André Jardine, en la directiva conservan la calma. Santiago Baños asegura que el presente de las Águilas no es de crisis, luego de su cuarta derrota en el Clausura 2026 de la Liga MX.

“Con las ideas claras trabajamos, ya estuvimos en una posición similar en el tricampeonato, pudimos clasificar al play-in como octavo. Entonces, ya estuvimos aquí, ya sabemos cómo levantarnos de este bache y estamos tranquilos. Como lo dijo antes André Jardine, si mañana fuera a la liguilla, estaríamos un poco más preocupados, pero estamos a la mitad del torneo, tenemos muchos puntos por delante, estamos solamente a dos puntos de la zona de clasificación”, comentó Santiago Baños.

El América en noveno lugar tras nueve fechas, con 11 puntos, el presidente deportivo del América relacionó el bache con los últimos movimientos de la plantilla.

“Los dos que están arriba de nosotros, Tigres y Monterrey, se enfrentan el fin de semana, entonces, se van a quitar puntos. En fin, estamos con miras también en la Concachampions. Obviamente, no estamos donde quisiéramos estar, tampoco las formas en las que estamos jugando.

“Hicimos una pequeña reestructura, se fue Álvaro Fidalgo, lamentablemente no hemos contado con Alejandro Zendejas, con Henry Martín, entonces, también cuesta la adaptación y escoger el once que repita. Pero bueno, tenemos confianza en que vamos a salir de este de este pequeño bache”.

Pero al ser cuestionado con la palabra “crisis” y la continuidad de él y del cuerpo técnico encabezado por André Jardine, el presidente deportivo replicó lo contrario.

“Falta tanto en la liga como como en Concachampions, estamos bien, o sea, bien me refiero a que tenemos muchas probabilidades todavía, faltan veinticuatro puntos por disputar, son muchísimos puntos y la verdad que lo demás es un supuesto, ¿no? Obviamente, todos estamos en evaluación, y si sucede lo que se menciona, al final del torneo nos sentaremos, analizaremos y tomaremos una decisión”.

¿André Jardine, de Liga MX a LaLiga?

Durante la charla con los medios, Santiago Baños aclaró la situación del técnico André Jardine y el supuesto interés por dirigir en España tras una entrevista concedida por el brasileño sobre sus aspiraciones como estratega.

“Es una entrevista que hicieron hace tiempo y uno de los temas era el de España, por Álvaro Fidalgo. Qué bueno, qué bueno que André aspire a un día dirigir en España, nos daría muchísimo gusto. Hoy no lo puede hacer, porque tiene contrato aquí, pues eso es un supuesto también y es una entrevista que sacan un poco de contexto. Porque habla de lo que quisiera a futuro, algún día poder dirigir en España, hoy tiene contrato y está cien por ciento metido en el club. Ojalá sigamos cosechando títulos y esté mucho tiempo más en el Club América”.