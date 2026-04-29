El Turco Mohamed minimiza derrota del Toluca en Los Ángeles: "El gol de visita nos da tranquilidad"

Luego de una derrota de último minuto, algunos futbolistas del Toluca salieron con la cabeza baja, pero Antonio Mohamed no es un hombre que se deje impresionar por el drama del último minuto. Tras la derrota 2-1 ante el LAFC en el BMO Stadium, donde un cabezazo de Nkosi Tafari en el tiempo de compensación rompió el empate que los Diablos ya guardaban en el bolsillo, el estratega argentino compareció ante los medios y se mostró sereno por lo que puede hacer su equipo en las eliminatorias de Concacaf.

Para Mohamed, el resultado es apenas un prólogo. Aunque el golpe de Tafari al minuto 91 dolió en el banquillo escarlata, el gol previo de Jesús "Canelo" Angulo, ese zurdazo quirúrgico que entró besando el poste, se ha convertido en el tesoro más preciado del Toluca para el viaje de regreso a México.

“A ver, sí, de estas hemos tenido varias de ganar en casa, aparte tenemos el gol de visitante, que eso también nos da la tranquilidad. Así que, nada, obviamente que no nos gusta perder, pero dentro de todo, el gol de visitante es una buena noticia para nosotros”, afirmó el entrenador tras el encuentro.

El factor Nemesio Díez

El optimismo de Mohamed se basa en el conocimiento de su equipo. El Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, ha hecho del estadio Nemesio Díez una aduana casi imposible para los rivales extranjeros, donde la altitud y la velocidad del balón juegan un partido aparte. El técnico reconoció que el segundo tiempo en Los Ángeles, marcado por el dominio local y el gol inicial de Timothy Tillman, no fue el escenario ideal, pero confía en la metamorfosis de su equipo cuando respiren el aire de casa el próximo 6 de mayo.

No, en el segundo tiempo no fue lo que nosotros queríamos, pero bueno, sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego y otra velocidad”, sentenció Mohamed.

Con la mira puesta en la gran final del 30 de mayo y el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA 2029, el estratega evitó lamentarse por el descuido defensivo que permitió el gol de Tafari tras el centro de Son Heung-min. Para el "Turco", el análisis del video empezará pronto, pero la carga emocional de la derrota ya ha sido desechada.