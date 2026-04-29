¿Alarma en el Infierno? Marcel Ruiz brilla ante LAFC, pero enciende las redes por salir con hielo en la rodilla

En una noche donde el Toluca probó el sabor amargo de la derrota agónica, hubo un hombre que jugó a un ritmo distinto, ajeno al ruido de la grada y al debate nacional que rodea su ausencia en la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Marcel Ruiz no sólo fue el motor de los Diablos Rojos ante el LAFC; fue el testimonio de que el talento puede imponerse incluso cuando el cuerpo no está al 100 por ciento.

Sin embargo, la imagen que dejó el estadio no fue sólo la de sus trazos precisos. Al minuto 89, tras ser sustituido, se pudo ver al mediocampista camino al vestuario con una notable carga de hielo en su rodilla derecha. La misma articulación que, según el parte médico, arrastra una ruptura parcial de ligamento cruzado anterior; una lesión que para cualquier otro futbolista significaría el quirófano, pero que para Marcel es una batalla que libra partido a partido para llegar a la Copa del Mundo 2026.

Mientras el entorno del futbol mexicano cuestiona su exclusión de la convocatoria del "Vasco" Aguirre, Ruiz respondió en el césped del BMO Stadium con una estadística demoledora: 93% de precisión en sus pases (completando 95 entregas) y dos pases clave que generaron peligro constante. Su capacidad para suplir la falta de explosividad física con una lectura de juego privilegiada fue lo que mantuvo al Toluca en la pelea hasta el último aliento.

Marcel fundamental en el gol del Toluca

Incluso el gol del 'Canelo' Angulo nació de la tenacidad de Marcel, quien recuperó y mantuvo viva la posesión en la mitad del campo cuando el equipo más lo necesitaba.

La duda ahora flota sobre el Estado de México. No se ha confirmado si la molestia aumentó tras el intenso despliegue físico en Los Ángeles o si el hielo fue simplemente una medida de prevención rutinaria para gestionar la inflamación de una rodilla que juega al límite.

Con el partido de vuelta programado para el 6 de mayo, la recuperación de Ruiz es la prioridad absoluta para Antonio Mohamed. El "Turco" sabe que para remontar el 2-1 y soñar con la final de la Concacaf Champions Cup y la esperanza de verlo en la lista final del Vasco.