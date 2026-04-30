Kenia recibe a su héroe Sabastian Sawe tras su gesta

Sabastian Sawe fue recibido como un héroe y elogiado por el presidente de Kenia, después de que el pasado domingo en Londres, se convirtiera en el primer atleta en correr un maratón por debajo de las dos horas en condiciones de competición, con un tiempo de 1:59.30.

“Las futuras generaciones recordarán el 26 de abril de 2026 como el día en que un hombre derribó una barrera física y psicológica que durante mucho tiempo se consideró insuperable; y el nombre asociado para siempre a ese momento será Sabastian Sawe”, indicó el presidente William Ruto.

Sabastian Sawe fue recibido en el Palacio Presidencial en Nairobi, Kenia AFP

El atleta fue recibido por el mandatario en el Palacio Presidencial en Nairobi. William Ruto señaló que su gesta es un “momento definitorio en la historia de la resistencia humana”.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta el miércoles por la noche, fue recibido por una multitud, un gesto que Sabastian Sawe lo calificó como un día hermoso.

El presidente de Kenia, William Ruto, señaló que las futuras generaciones recordarán el 26 de abril de 2026 AFP

“Me alegra que se hayan unido a mí para celebrarlo y que hayan mostrado un espíritu que nunca imaginé que pudiera ser así. Estoy muy agradecido. No lo hice solo por mí, lo hice por todos nosotros. Y me gustaría que todos lo disfrutáramos y que quedara como un récord para todos nosotros”, añadió.

El pasado domingo, el atleta pulverizó el antiguo récord mundial que ostentaba Kelvin Kiptum, con un tiempo de 2:00:35 y que consiguió en octubre de 2023.

El domingo 26 de abril de 2026, Sabastian Sawe hizo historia al cruzar la meta en 1:59.30 AFP

En octubre 2019, el keniano Eliud Kipchoge corrió un maratón con tiempo de 1:59:40, pero su marca no fue homologada como récord mundial, debido a que utilizó zapatillas especiales, no se respetaron las reglas estándar de competición y no se trató de una prueba abierta.

Las zapatillas que utilizó Sabastian Sawe fueron clave para rebajar las dos horas. Son de placa de carbono y espuma ultraligera, las primeras por debajo de los 100 gramos (97 gramos), con una plantilla de 39 milímetros de espesor.

¿Qué hace la lámina de carbono? Actúa como un resorte y puede ayudar a reducir el cansancio en las carreras de larga distancia. Unidas a la espuma, la placa optimiza el efecto de amortiguación y mejora el bienestar del deportista. Los estudios al respecto estiman en un 4% la ganancia en eficacia.