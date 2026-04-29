Para el Mundial 2026, "que los aficionados se queden con la parte de México": Emilio Azcárraga Jean

Emilio Azcárraga Jean tiene delante de sí el que acaso sea el mayor reto como empresario: el tercer Mundial en México. Desde octubre de 2024, el empresario ha experimentado un giro drástico, pasando de ser el rostro de la televisión mexicana a una figura que opera bajo un perfil corporativo más discreto y enfocado en sus activos deportivos y de entretenimiento.

Pero la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá está a la vuelta de la esquina. Ante ese escenario, Azcárraga Jean se dice contento y emocionado.

"Estamos en este estadio (el Banorte) que es de todos los mexicanos, entonces, pues muy contentos de poder ser el único estadio con tres inauguraciones (de Copa del Mundo), y creo que todos estos juegos han funcionado muy bien (el amistoso de la Selección Mexicana contra la de Portugal y el Juego de Leyendas) para ensayar todo, para poder probar todo, porque sí es un gran cambio todo lo que se ha hecho, y afortunadamente hemos tenido el tiempo para hacerlo", señaló Azcárraga Jean para la cadena Fox.

El también propietario del América ha sido el líder en la gestión de la remodelación masiva del inmueble de Santa Úrsula, que ya tuvo los primeros vistos buenos de los directivos de la FIFA, entre ellos el de su presidente, Gianni Infantino.

La afición mexicana, en el Estadio Banorte. Mexsport

"La verdad con FIFA la comunicación es muy buena. Al final de la historia, llevamos 10, 11 años para que esta Copa del Mundo llegue ahora, pero se empezó a trabajar desde hace mucho tiempo. Desde el primer día Gianni Infantino siempre ha sido un gran aliado y un gran amigo, y evidentemente un gran conocedor de este estadio, por la importancia que tiene. Creo que él y toda su gente aquí en México está trabajando para que esta Copa dele Mundo sea la mejor de toda la historia y nosotros, como mexicanos, pues evidentemente queremos que la parte más padre, la parte más increíble, la parte que los aficionados se queden sea la parte de México", señaló.

Como gente de pantalón largo del futbol mexicano, Emilio Azcárraga Jean sigue siendo la figura central del América, que en este Clausura 2026 no ha presentado el desempeño que hace no muchos meses tenía.

Las Águilas del América regersaron a su renovado estadio. Mexsport

"Muy contentos de poder estar en esta liguilla número 17 seguida. Habla del buen trabajo que se ha hecho de planeación durante nueve años. A veces quisiéramos estar más arriba de la tabla, lo que te beneficia, porque juegas de local, etcétera. Pero, bueno, nos ha tocado campeonar arriba, nos ha tocado campeonar abajo... el América es un gran sabedor de jugar liguillas y confío en André (Jardine), en todos los jugadores, y como te decía, en toda la directiva, porque al final somos de memoria corta, y más en un equipo como el América, porque como lo he dicho, el América tiene que ganar campeonatos sí o sí, pero hay que hacer un análisis y una evaluación de estos nueve años que ningún equipo ha logrado hacer lo que nosotros".