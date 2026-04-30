Cristiano Ronaldo respondió a la provocación de un aficionado

Cristiano Ronaldo no aguantó la provocación de un aficionado y respondió a su modo. Durante una entrevista, un seguidor del Al Ahli le recordó al luso las dos Champions League asiáticas consecutivas de su equipo, por lo que el seleccionado de Portugal reaccionó con un gesto en la mano.

“¡Yo tengo cinco Champions League! Yo cinco, cinco”, respondió Cristiano Ronaldo, con una sonrisa en el rostro.

Este miércoles, el Al Nassr venció 2-0 a Al Ahli, incluido un gol del luso, quien llegó a 970 anotaciones en su carrera. Con su triunfo, el equipo de Cristiano Ronaldo se acercó al título de la Liga Profesional Saudí, tiene ocho puntos de ventaja sobre el segundo lugar.

El Al Nassr ligó su victoria número 20, 16 de ellas en liga; le faltan cuatro partidos por terminar la temporada, mientras que a sus más cercanos perseguidores, un duelo más.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo lleva 8 puntos de ventaja sobre el segundo puesto en la liga árabe Reuters

El duelo entre el Al Nassr y Al Ahli también estuvo rodeado de polémica. El defensa central, Merih Demiral, acusó posible ayuda arbitral para que el equipo de Cristiano Ronaldo gane sus partidos.

“Parece claro que los árbitros ayudan al Al Nassr, quieren que ganen. Nosotros siempre ganamos los partidos y nadie nos ayuda. Seguiremos en lo más alto”, señaló.