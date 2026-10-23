América confirma que Raphael Veiga pasará por quirófano 

Raphael Veiga deja en vilo su participación en lo que resta del torneo Apertura 2026. El brasileño presenta una lesión que requiere de intervención quirúrgica, confirmó el Club América.

Tras dos jornadas sin jugar, el América se atrevió a confirmar la lesión del medio ofensivo de 31 años.

"Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", cita el equipo en sus redes.

En el torneo Apertura 2026 ha disputado nueve partidos, ocho de titular, con saldo de un gol y dos asistencias. Mientras que en Leagues Cup tuvo acción en seis encuentros, pero sólo marcó un gol.

Raphael Veiga vive su segundo torneo con el América. Arribó al futbol mexicano en la última etapa del DT brasileño André Jardine. Sin embargo, en la era de Guillermo Almada ha quedado lejos de las expectativas que rodearon su fichaje.

Incluso su baja en los últimos dos partidos no pesó contra las Águilas. Ganaron con autoridad sus visitas al León (3-5) y al Atlas (2-5).

En estos juegos el América tampoco contó con Ramón Juárez. Por el defensa central el equipo no ha comunicado un estatus oficial; molestias musculares, señalan fuentes en Coapa.