'Loco' Abreu y la sanción que le podría caer por entrar a la cancha para reclamar al árbitro

Durante la Jornada 13 del Apertura 2026, Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, hizo honor a su apodo y se volvió ‘loco’ en el empate 2-2 frente a Toluca. El DT de Tijuana perdió la cabeza y abandonó su área técnica para confrontar al silbante, razón por la que fue expulsado del encuentro.

Ante esta situación, se espera que el entrenador uruguayo reciba un castigo ejemplar de múltiples partidos de suspensión. Hasta el momento la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha revelado la magnitud del castigo.

¿Qué dice el reglamento de sanciones de la FMF?

El Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol en el Capítulo III: Infracciones cometidas por integrantes del Cuerpo Técnico a las Reglas de Juego, Artículo 25, contempla varios escenarios ante la posible sanción de Sebastián ‘Loco’ Abreu.

De acuerdo a los estatutos, el castigo para Sebastián Abreu podría ir desde 1 hasta 15 partidos de suspensión en su caso más extremo, sin embargo, todo dependerá de como haya tipificado la expulsión en el acta el árbitro central del partido, Joaquín Alberto Vizcarra Armenta.

Artículo 25. 1: Conducta Violenta y la infracción a la que se refiere el inicio g) será sancionada con de 1 a 15 partidos y multa de 90 a 3,000 UMAs.

Se espera que en las próximas horas, antes del inicio de la Jornada 14, la Comisión Disciplinaria haga oficial la sanción para el entrenador de Xolos de Tijuana.

Abreu considera que le deben cuantificar el partido ante San Diego, que disputaron durante la fecha FIFA Mexsport

Antecedentes de sanciones similares

Este tipo situaciones no son nuevas en el futbol mexicano y la Liga MX ya tiene antecedentes muy similares con los cuales nos podemos dar una idea de cual puede ser la sanción para Sebastián Abreu.

En el ya lejano Clausura 2022, Santiago Solari, entonces entrenador del América, vivió un caso muy similar al del ‘Loco’. Durante el partido entre Puebla y América, el DT argentino ingresó a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para encarar a Óscar Mejía.

Aquella ocasión la Comisión Disciplinaria le otorgó dos partidos de suspensión a Solari.