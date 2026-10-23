Peres Jepchirchir es suspendida provisionalmente por un positivo en una prueba antidopaje

La atleta keniana Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón fue suspendida provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés), luego de que una muestra recolectada arrojara un resultado analítico adverso por eritropoyetina (EPO).

La AIU informó sobre la medida este viernes 23 de octubre. El control antidopaje se realizó en Kenia antes de que la corredora ganara el maratón de Sídney el pasado 30 de agosto. La suspensión es provisional, por lo que no representa una resolución definitiva sobre una posible infracción a las normas antidopaje. El caso deberá seguir el procedimiento correspondiente.

¿Qué es el EPO y por qué amerita suspensión?

La eritropoyetina es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Su uso puede aumentar la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre y favorecer el rendimiento en pruebas de resistencia; por esa razón, el EPO figura como una de las sustancias prohibidas por las autoridades antidopaje.

Desde hace tiempo, el atletismo ha enfrentado la suspensión de varios atletas por dopaje. Hace un año la AIU paró por tres años las actividades de Ruth Chepngetich, corredora que registró un récord mundial en 2024 cuando se convirtió en la primera mujer en terminar un maratón en menos de 2 horas y 10 minutos (02:09:56). Recientemente Ruti Aga fue sancionada por seis años por dar positivo y presentar documentación falsa de su antidopaje.

Peres Jepchirchir se suma a la lista de atletas que han sido suspendidos por dopaje, aunque su caso aún está siendo investigado. REUTERS

Peres Jepchirchir ganó el Maratón de Sídney 2026

La noticia se conoces después de que Jepchirchir conquistara el Maratón de Sídney, donde se impuso en la categoría femenil con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 31 segundos. La keniana cruzó la meta antes que su compatriota Irine Cheptai por una diferencia de tres minutos.

A sus 33 años, la corredora cuenta con una trayectoria destacada en las pruebas de fondo. Ganó la medalla de oro en el maratón de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, celebrados en 2021 y obtuvo el título mundial de la especialidad en Tokio 2025.

Conquistó maratones de Nueva York en 2021, Boston en 2022 y Londres en 202, además de su victoria más reciente en Sídney en este año.

La resolución de su caso antidopaje terminará en posibles consecuencias deportivas para la corredora. Hasta ahora solo se anunció la causa y su suspensión provisional sin compartir más detalles; por lo mientras, la atleta no puede competir hasta que el caso se resuelva.