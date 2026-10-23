Lamine Yamal marca tendencia de "pantaloncillos caídos" en el Barca

Si todos los jugadores del Barcelona saltan al campo este fin de semana para el juego contra el Real Madrid, con los pantaloncillos caídos a media cadera, ya sabemos quién es el responsable.

Las redes sociales del cuadro catalán publicaron este viernes un video donde los jugadores Karim Adeyemi, Raphinha y Anthony Gordon bromean con que los shorts de su uniforme son demasiados cortos, si es que pretenden llevarlos caídos de la cadera, como acostumbra usarlos el goleador español y campeón del mundo, Yamine Yamal.

La reacción del jóven jugador de apenas 19 años de edad no se hizo esperar. En el mismo video se muestra como Lamine responde diciendo que ya sólo

“Ya poco a poco todos se los van bajando (el pantaloncillo), sólo Rodri, sólo Rodri (lo lleva arriba)”, respondió sonriente Yamal.

Lamine ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores de LaLiga, con 8 goles durante la presente temporada, sólo por debajo de Kylian Mbappé -delantero francés del Real Madrid con 9 tantos- y su compañero de equipo, Raphinha, con 12 dianas.

Los looks de Lamine

No es la primera vez que el jugador del Barcelona aparece en las conversaciones propias de la moda y estilo fuera del campo. Hace un par de semana se viralizó un posteo del jugador donde aparece con el bolso color rosa.

La foto, mientras el jugador llegaba a la concentración de la Selección de España, causó un gran impacto en redes sociales y medios de moda, porque era un modelo icónico Chanel Classic Flap en piel de cordero rosa con correa de cadena dorada.

El buen ambiente previo al clásico

El video compartido por el club catalán se dio a conocer previo al juego de este fin de semana entre Barcelona y Real Madrid, duelo al que el equipo dirigido por Hansi Flick llega con paso perfecto -9 victorias en el mismo número de juegos- en la LaLiga.

El cuadro merengue, por su parte, llega con 21 puntos, seis menos que su archirrival y ubicado en el tercer lugar, debajo del Atlético de Madrid, que ha sumado 22 unidades.