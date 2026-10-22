Liguilla Apertura 2026: ¿Qué necesita cada equipo para clasificar?

La Jornada 13 del Apertura 2026 ya se jugó en su totalidad y el futbol mexicano está a tan solo cuatro semanas de la Liguilla. Con América como líder momentáneo, Santos enrachado y dos eliminados, el cierre de la temporada regular en Liga MX aún tiene múltiples cosas por definir, pues ningún club asegurado dentro de los primeros ocho lugares de la Tabla General.

¿Quiénes son los eliminados de la Liguilla del Apertura 2026?

Tras 13 partidos, Juárez ya es el primer eliminado de cara a la Liguilla del Apertura 2026. Con solo cuatro puntos sumados y con 12 por disputar, Bravos alcanzaría un máximo de 16, por lo que ni siquiera llegaría a los 20 que tiene el octavo lugar en este momento. Por eso, el equipo fronterizo ya no tiene posibilidades matemáticas de jugar la Fase Final y pronto se le podría unir otro club.

Juárez es último lugar del Apertura 2026 MEXSPORT

Necaxa, en la 17ma posición de la Tabla General, suma nueve puntos tras 13 Jornadas. Matemáticamente podría llegar a 21 si gana sus cuatro encuentros restantes. Sin embargo, al tener ocho equipos por arriba de ellos que están fuera de Liguilla, virtualmente están fuera de la ‘Fiesta Grande’. A excepción de los Rayos y Juárez, el resto de equipos de Liga MX aún tiene posibilidades de jugar la Liguilla.

¿Ya hay equipos clasificados a la Liguilla del Apertura 2026?

Para quedar dentro de los ocho lugares de la Tabla General, la media es de 26 puntos acumulados. Con esto, América, con 27 unidades y con cinco partidos por jugar, ya sería el primer clasificado a la Fase Final del Apertura 2026. Aunque matemáticamente aún no lo está, la estadística histórica y los enfrentamientos entre otros clubes prácticamente aseguran su boleto a la Liguilla.

América es líder del Apertura 2026 MEXSPORT

Con ese promedio, Chivas y Cruz Azul, 2do y 3er lugar respectivamente, estarían a tan solo un triunfo de asegurar su boleto a Liguilla, pues ambos suman 23 puntos tras 13 Jornadas. Otro equipo cercano a esta meta es Toluca, pues ya suma 22 unidades y tiene cuatro juegos restantes en los que puede sumar y llegar a esa meta de 26.

Más abajo están León en 5to lugar y Atlas en 6to con 21 puntos cada uno. Y con un partido pendiente, en los últimos dos lugares disponibles para Liguilla están Querétaro y Rayados con 20 unidades. Todos estos equipos dependen de ellos mismos para clasificarse a la Fase Final. Sin embargo, hay equipos que los siguen muy de cerca por estos puestos.

Equipos que pelean la Liguilla del Apertura 2026

Fuera de los primeros ocho lugares hay equipos que aún tienen posibilidades matemáticas de estar en Liguilla. El más cercano y con mejor racha en todo el futbol mexicano es Santos. Luego de sus seis victorias seguidas, los de la Comarca Lagunera tienen esperanzas de llegar a la Fase Final, pues suman 19 puntos, solo uno menos que el octavo lugar de la Tabla General.

Santos suma seis victorias seguidas MEXSPORT

En la 10ma posición está Xolos con 17 unidades, con cinco juegos aún por disputar, incluido un partido pendiente ante América. Detrás de Tijuana hay tres equipos empatados con 16 puntos: Pumas, Atlético de San Luis y Puebla. Posteriormente están Tigres y Atlante con 14 unidades. Aunque luce difícil debido a la cantidad de puntos que deben sumar, todos ellos aún tienen posibilidades matemáticas de entrar en los primeros ocho lugares.