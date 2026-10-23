Leclerc lidera la primera práctica en Austin con ausencia de Checo Pérez

Ferrari y Red Bull se colocaron como las principales referencias luego de la primera práctica libre del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 2026, esto luego de que Charles Leclerc logró el mejor registro cuando colocó las gomas blandas en su SF-26.

El piloto monegasco encabezó registró un mejor tiempo de 1m36.052s con el neumático blando, superando por apenas 0.084 segundos al Red Bull de Max Verstappen en una sesión marcada por las altas temperaturas en el trazado texano.

Ferrari saltó a la pista para probar su último paquete de actualizaciones aerodinámicas de la temporada 2026, el cual incluye modificaciones en el suelo, bargeboards, pontones y difusor. Aunque la escudería de Maranello intentó reducir las expectativas sobre este paquete previo al fin de semana, tanto Leclerc como Lewis Hamilton mostraron un ritmo competitivo desde los primeros minutos con el compuesto medio.

Verstappen se ubicó en la segunda posición tras corregir inconvenientes iniciales de balance en su RB22, luciendo especialmente fuerte en el primer sector del trazado. El neerlandés llegó a marcar un registro que lo colocaba en la cima del clasificador, pero la vuelta le fue anulada por exceder los límites de pista en la penúltima curva de COTA.

Lando Norris colocó a McLaren en el tercer puesto a 0.245 segundos de la cabeza, seguido por el Mercedes de George Russell. Por su parte, el líder del campeonato, Kimi Antonelli, finalizó en la quinta posición por delante de Hamilton y Oscar Piastri.

En la zona media, Gabriel Bortoleto sorprendió al llevar a su Audi hasta el octavo lugar, superando al Racing Bulls de Arvid Lindblad.

¿En qué lugar finalizó Sergio Pérez?

Sergio Pérez cedió su coche al estadunidense Colton Herta quien finalizó por detrás de Valtteri Bottas.

El piloto tapatío estará a los controles del MAC-26 en la segunda práctica.