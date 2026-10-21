América, Rayadas y Tigres aseguran su lugar en la Liguilla de la Liga Femenil

América, Rayadas de Monterrey y Tigres son los primeros tres equipos clasificados a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, cuando restan tres jornadas para concluir la fase regular. Con el nuevo formato de competencia, ocho clubes avanzarán a la fase final, cuatro por cada grupo, por lo que todavía quedan cinco boletos disponibles.

Los tres conjuntos han mantenido un rendimiento que les permitió asegurar su presencia en la pelea por el título. Monterrey lidera el Grupo A, seguidas por Tigres, mientras que América encabeza el Grupo B.

Rayadas lidera el Grupo A y América encabeza el B

Rayadas de Monterrey se ha colocado como uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto regiomontano suma 10 victorias y una derrota, además de registrar 40 goles, cifra que lo convierte en la segunda mejor ofensiva de la competición. Con 30 puntos, ocupa el primer lugar del Grupo A.

América, vigente campeón de la Liga Femenil, lidera el Grupo B con 28 unidades, producto de nueve triunfos, un empate y una derrota. Una de sus principales figuras es Geyse da Silva, quien acumula 17 goles en 11 jornadas y ha marcado al menos una vez en cada una de ellas.

La única derrota de las Águilas llegó frente a las propias Rayadas, que consiguieron terminar con el invicto del conjunto capitalino.

Tigres completa el primer grupo de clasificados. Las felinas son segundas del Grupo A, con nueve victorias, un empate y una derrota. Su único tropiezo fue ante América, que se impuso por marcador de 5-2.

La Liga MX Femenil tendrá una pausa antes de las semifinales

Una vez que termine la fase regular y se disputen los cuartos de final, el campeonato entrará en un periodo de inactividad por la fecha FIFA. La pausa permitirá que la Selección Mexicana Femenil afronte el cierre de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026.

La actividad del campeonato se detendrá del 16 de noviembre al 6 de diciembre. Las semifinales se reanudarán a partir del 9 de diciembre, mientras que la final está prevista entre el 16 y el 20 del mismo mes.

El desenlace definirá si América consigue el bicampeonato o si alguno de sus rivales logra arrebatarle el título. Antes de llegar a esa instancia, todavía deberán definirse los cinco lugares restantes de la Liguilla durante las últimas tres jornadas de la fase regular.